29.01.2020, 09:45

Жители Эстонии любят совершать покупки в интернет-магазинах Великобритании. Что изменится после брексита?

 (1)
EST 1
Digiretsept
Foto on illustreerivFoto: Hendrik Osula

Согласно последней имеющейся информации, Соединенное Королевство покинет Европейский союз в предстоящую пятницу, а переходный период продлится до конца года.

По заверениям логистической компании DPD, это означает, что по крайней мере до конца 2020 года процедуры оформления заказов в британских интернет-магазинах и отправки в Великобританию посылок никак не изменятся.

”Срок выхода Великобритании из Европейского союза наступит уже в эту пятницу, и вероятно, что Европейский парламент ратифицирует сегодня соглашение о выходе. Это означает, что мы вступим в переходный период, который не внесет никаких изменений в интернет-торговлю между Великобританией и Эстонией, — уверил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. — Заказывать товары в британских интернет-магазинах, в т. ч. на британском Amazon, но не только, можно будет, как и прежде. На отправку посылок в Великобританию брексит также никакого влияния не окажет по меньшей мере до конца года”.

”Тем не менее, результаты и вероятное влияние на интернет-торговлю переговоров, которые стартуют с началом переходного периода, пока неизвестны, но по крайней мере к ним можно быть готовым”, — рассказал Кирсс, добавив, что компания DPD давно подготовилась к любым возможным решениям по брекситу, чтобы обеспечить максимально плавное функционирование онлайн-торговли.

Согласно общеевропейскому исследованию, проведенному по заказу DPD в прошлом году, до 70% респондентов, совершающих покупки в европейских интернет-магазинах, обещали отказаться от онлайн-шопинга в британских магазинах, если вследствие брексита возрастут таможенные сборы, усилится бюрократия или удлинятся сроки поставок.

Из числа эстонских покупателей, пользующихся британскими интернет-магазинами, 63% ответили, что откажутся от их услуг, если в результате брексита без сделки заказы обрастут дополнительными налогами и сборами.

”С учетом того, что Великобритания среди жителей нашей страны на втором месте по популярности для совершения покупок в Интернете, влияние брексита без сделки на онлайн-торговлю в любом случае было бы весомым, — прокомментировал исполнительный директор DPD Eesti. — Согласно прошлогоднему исследованию DPD, 61% интернет-покупок жители Эстонии совершают в китайских магазинах. Великобритания с 37% — на втором месте”.

Исследование, проведенное недавно DPD, также продемонстрировало, что 69% британских респондентов, совершающих покупки в Интернете, вовсе прекратят заказывать товары за рубежом в случае брексита без сделки.

Читайте также: