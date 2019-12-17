17.12.2019, 10:15

Жители Эстонии хотят получать более 1700 евро чистыми

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EurodFoto: Ilmar Saabas

Жители Эстонии, работающие на полную ставку, хотели бы получать в среднем 1740 евро в месяц на руки, выяснилось из опроса, проведенного Агентством информации по заработной плате и порталом CVKeskus.ee.

Ожидаемая заработная плата превышает фактическую заработную плату на 390 евро. Это означает, что работники в их нынешнем положении получают сейчас лишь 78% от оклада, который они хотели бы получать, пишет rus.err.ee.

Год назад работники получали 71% от желаемой зарплаты.

Исследование также показало, что смена рабочего места увеличивает ожидания в отношении заработной платы: при переходе к новому работодателю работники хотели бы зарабатывать в среднем 1810 евро.

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