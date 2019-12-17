Жители Эстонии хотят получать более 1700 евро чистыми

Ожидаемая заработная плата превышает фактическую заработную плату на 390 евро. Это означает, что работники в их нынешнем положении получают сейчас лишь 78% от оклада, который они хотели бы получать, пишет rus.err.ee.

Год назад работники получали 71% от желаемой зарплаты.

Исследование также показало, что смена рабочего места увеличивает ожидания в отношении заработной платы: при переходе к новому работодателю работники хотели бы зарабатывать в среднем 1810 евро.