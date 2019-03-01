Жители Эстонии часто не готовы оплачивать лечение своих питомцев

По словам исполнительного директора и ветеринарного врача крупнейшей в Эстонии сети ветеринарных клиник PetCity Юргена Митта, 75% поступивших в клинику кошек и собак не застрахованы. ”Несчастный случай или болезнь могут настигнуть домашнего питомца в любой момент. Люди, которые заводят животных, должны с этим считаться, нельзя оставлять животное без помощи”, — сказал Митт.

Митт отметил, что при возникновении проблем со здоровьем у собаки или кота, необходимо рассчитывать на сумму как минимум 100-150 евро — в случае, если животному понадобится прием ветеринара, сдать анализ крови, сделать рентген, потребуются вспомогательные средства для лечения или медикаменты. В зависимости от характера проблемы счета за лечение животного могут достигать даже тысяч евро. ”Ветеринария, к сожалению, не дешевле медицины, услуги которой оплачивает Больничная касса”, — добавил Митт.

”Страхование домашних животных в Эстонии пока не является само собой разумеющимся. Люди страхуют свое здоровье, автомобили, дома, а здоровье своих домашних животных — зачастую нет”, — сказал Митт. ”При наличии страховки у ветеринара есть возможность оказывать помощь животному вместо того, чтобы заниматься переговорами с их хозяевами и подсчетами, если у людей нет возможности сделать необходимые питомцу анализы или процедуры”, — добавил он.