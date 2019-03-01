Жители Эстонии часто не готовы оплачивать лечение своих питомцев

Ветеринарные врачи в Эстонии часто сталкиваются с ситуацией, когда домашним животным необходима помощь, однако у их хозяев нет денег на услуги ветеринара.
По словам исполнительного директора и ветеринарного врача крупнейшей в Эстонии сети ветеринарных клиник PetCity Юргена Митта, 75% поступивших в клинику кошек и собак не застрахованы. ”Несчастный случай или болезнь могут настигнуть домашнего питомца в любой момент. Люди, которые заводят животных, должны с этим считаться, нельзя оставлять животное без помощи”, — сказал Митт.
Митт отметил, что при возникновении проблем со здоровьем у собаки или кота, необходимо рассчитывать на сумму как минимум 100-150 евро — в случае, если животному понадобится прием ветеринара, сдать анализ крови, сделать рентген, потребуются вспомогательные средства для лечения или медикаменты. В зависимости от характера проблемы счета за лечение животного могут достигать даже тысяч евро. ”Ветеринария, к сожалению, не дешевле медицины, услуги которой оплачивает Больничная касса”, — добавил Митт.
”Страхование домашних животных в Эстонии пока не является само собой разумеющимся. Люди страхуют свое здоровье, автомобили, дома, а здоровье своих домашних животных — зачастую нет”, — сказал Митт. ”При наличии страховки у ветеринара есть возможность оказывать помощь животному вместо того, чтобы заниматься переговорами с их хозяевами и подсчетами, если у людей нет возможности сделать необходимые питомцу анализы или процедуры”, — добавил он.
По словам руководителя отдела имущественного страхования If Kindlustus Вейко Сеппа, за последние годы количество людей, страхующих своих домашних животных, значительно увеличилось, что указывает как на рост осведомленности в обществе, так и на то, что люди стали больше заботиться о своих питомцах.
”Мы должны понимать, что если людям расходы на лечение, как правило, покрывает Больничная касса, то траты на лечение домашних животных ложатся на плечи их хозяев. Людям важно верно оценивать свои возможности, какие расходы потребуются и в каком случае будет польза от заключенного договора страхования домашнего животного”, — пояснил Сепп.
Не является редкостью ситуация, когда животному необходимо в течение года неоднократно посетить ветеринара. В этом случае счета за лечение могут достигать тысяч евро. Поэтому, заводя питомца, следует помнить, что, помимо радости, на всякий случай следует быть готовыми и к решению возможных проблем. Было бы разумно иметь про запас некую сумму на лечение питомца или заключить договор страхования домашнего животного.