Жителей Ласнамяэ ждут на обсуждение планировки спорткомплекса Паэ

Обсуждение пройдет 11 ноября в 16.00 в управе района Ласнамяэ по адресу Палласти, 54.

”На общественное обсуждение выносится проект детальной планировки земельного участка на углу улиц Паэ и Маяка, где сейчас располагается здание спортивного комплекса Ласнамяэ. Произвести капитальный ремонт и расширить нынешний спортивный комплекс не представляется возможным, поскольку он построен на неустойчивой почве. Произошло серьезное проседание фундамента, и в настоящее время здание укреплено стяжками. В таком состоянии оно может прослужить не более 3-5 лет, до завершения строительства нового спортивного холла, которое планируется вблизи здания таллиннской гимназии Паэ”, — объяснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Мы приглашаем всех заинтересованных жителей района присоединиться к дискуссии о будущем спорткомплекса Паэ и всей территории стадиона”, — сказал Владимир Свет.

Ознакомиться с проектом участка недвижимости, на котором планируется построить спортивный комплекс, все желающие могут до 10 ноября в фойе I этажа управы района Ласнамяэ. Также ознакомиться с проектом можно на портале городского регистра планировок https://tpr.tallinn.ee.

Планировка предусматривает создание нового многофункционального спортивного холла между стадионом и зданием здания школы на улице Паэ, 5. Для обслуживания стадиона предполагается возвести небольшое подсобное строение со стороны улицы Маяка пыйк. Нынешнее здание спортивного холла предполагается снести, а на его месте построить здание высотой до пяти этажей. Расположение футбольного поля останется прежним, для него будут выстроены трибуны. В рамках планировки будет решена и проблема парковки — парковочные места разместятся на подземных этажах спортивного холла и нового здания, а территория спортивного комплекса останется максимально зеленой.

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