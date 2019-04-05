Жилищные кредиты двух банков выставят на продажу

В банковской сфере ожидаются масштабные изменения: финансовая инспекция обязала эстонское отделение Danske Bank продать свой портфель жилищных кредитов, сообщают "Деловые ведомости".
Также идут разговоры и о том, что, по крайней мере частично, то же самое планирует сделать и Luminor — поговаривают, что поскольку доходность портфеля низкая, Luminor хочет частично от него избавиться.
Кроме того, баланс кредитов и вкладов Luminor плох, и частичная продажа кредитного портфеля помогла бы улучшить ситуацию.