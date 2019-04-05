Жилищные кредиты двух банков выставят на продажу

Также идут разговоры и о том, что, по крайней мере частично, то же самое планирует сделать и Luminor — поговаривают, что поскольку доходность портфеля низкая, Luminor хочет частично от него избавиться.

Кроме того, баланс кредитов и вкладов Luminor плох, и частичная продажа кредитного портфеля помогла бы улучшить ситуацию.