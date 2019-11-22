Жилищное пособие получили 337 многодетных семей

В новом году максимальная сумма пособия вырастет до 10 000 евро на одно ходатайство, и подавать ходатайство можно будет дважды. Семья, один раз получившая пособие, во второй раз по-прежнему может получить не более 5000 евро, за исключением семей, воспитывающих не менее пятерых детей. В этом случае и во второй раз пособие может составлять до 10 000 евро. Если жилищные условия ходатайствующего очень плохие, предельная сумма может быть увеличена до 18 000 евро.

Средний налогооблагаемый доход на одного члена домохозяйства в семьях, получающих пособие в этом году, составил в 2018 году 152 евро в месяц. Было также 27 семей, чей налогооблагаемый доход на одного члена домохозяйства в прошлом году составил 0 евро. В самых многодетных семьях растет 9 и 7 детей, в 11 семьях, получивших пособие, растет 6 детей. Среди получивших пособие семей в 26 было пятеро детей, в 87 — четверо и в 211 — трое детей.

По словам начальника отдела жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, жилищное пособие решает несколько проблем разом. ”Предоставление пособия показало, что во многих жилищах теплоизоляция, внутренний климат, а зачастую и санитарное состояние не соответствуют элементарным требованиям, что, в числе прочего, в особенности оказывает влияние на здоровье и благополучие детей. Жилищное пособие KredEx позволяет улучшить жилищные условия многодетных семей, в то же время повышая и энергоэффективность наших зданий. Обе цели, безусловно, важны, поскольку в Эстонии по-прежнему неразумно большая часть энергии затрачивается на отопление зданий”, — рассуждает Рейнсалу.

Больше всего пособий предоставляется на реновацию, строительство или перестройку жилья (в 193 случаях). 124 семьи получили пособие на приобретение жилья, а 1 семья — как на приобретение, так и на реновацию.

Это не подлежащее возврату государственное пособие, предназначенное для улучшения и модернизации жилищных условий для малообеспеченных многодетных семей. Ходатайствовать о пособии могут семьи, в которых воспитывается не менее троих детей в возрасте до 19 лет и в которых доход на одного члена домохозяйства за последний год составил до 355 евро в месяц.

Состояние жилья ходатайствующих оценивала комиссия, в состав которой входили представители KredEx, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Союза многодетных семей Эстонии.