22.11.2019, 16:24

Жилищное пособие получили 337 многодетных семей


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Töötuba Tallinna Tänavatoidufestivalil
Töötuba Tallinna TänavatoidufestivalilFoto: Kristjan Järv

Жилищное пособие KredEx в нынешнем году получили 337 малообеспеченных семей, воспитывающих троих и более детей, в общей сложности в этих семьях растет 1192 ребенка. В совокупности в нынешнем году на пособия было выделено свыше 3,1 миллиона евро. Начиная со следующего года семьи будут иметь возможность ходатайствовать о получении пособий на бОльшую сумму.

В нынешнем году можно было получить пособие на сумму до 8000 евро, при повторном ходатайствовании — до 5000 евро. Средняя сумма пособий в этом году составила 7252 евро. Семьям, жилищные условия которых нуждаются в существенном улучшении, по предложению оценочной комиссии может быть предоставлено пособие и на более крупную сумму. В нынешнем году таких пособий было 6, сумма одного пособия достигала 14 000 евро. Больше всего получателей пособий проживает в Ида-Вирумаа (57), Харьюмаа (43) и Тартумаа (31).

На этой неделе министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подписал указ, согласно которому в будущем году суммы пособий многодетным семьям на улучшение жилищных условий вырастут. ”Государство оказывает поддержку семьям вот уже более десяти лет, вот и в нынешнем году к рождеству более трехсот семей получат от государства подарок. Государство намерено улучшать жилищные условия многодетных семей, и в новом году появится возможность получать еще более ощутимую поддержку”, — отметил Аас.

В новом году максимальная сумма пособия вырастет до 10 000 евро на одно ходатайство, и подавать ходатайство можно будет дважды. Семья, один раз получившая пособие, во второй раз по-прежнему может получить не более 5000 евро, за исключением семей, воспитывающих не менее пятерых детей. В этом случае и во второй раз пособие может составлять до 10 000 евро. Если жилищные условия ходатайствующего очень плохие, предельная сумма может быть увеличена до 18 000 евро.

Средний налогооблагаемый доход на одного члена домохозяйства в семьях, получающих пособие в этом году, составил в 2018 году 152 евро в месяц. Было также 27 семей, чей налогооблагаемый доход на одного члена домохозяйства в прошлом году составил 0 евро. В самых многодетных семьях растет 9 и 7 детей, в 11 семьях, получивших пособие, растет 6 детей. Среди получивших пособие семей в 26 было пятеро детей, в 87 — четверо и в 211 — трое детей.

По словам начальника отдела жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, жилищное пособие решает несколько проблем разом. ”Предоставление пособия показало, что во многих жилищах теплоизоляция, внутренний климат, а зачастую и санитарное состояние не соответствуют элементарным требованиям, что, в числе прочего, в особенности оказывает влияние на здоровье и благополучие детей. Жилищное пособие KredEx позволяет улучшить жилищные условия многодетных семей, в то же время повышая и энергоэффективность наших зданий. Обе цели, безусловно, важны, поскольку в Эстонии по-прежнему неразумно большая часть энергии затрачивается на отопление зданий”, — рассуждает Рейнсалу.

Больше всего пособий предоставляется на реновацию, строительство или перестройку жилья (в 193 случаях). 124 семьи получили пособие на приобретение жилья, а 1 семья — как на приобретение, так и на реновацию.

Это не подлежащее возврату государственное пособие, предназначенное для улучшения и модернизации жилищных условий для малообеспеченных многодетных семей. Ходатайствовать о пособии могут семьи, в которых воспитывается не менее троих детей в возрасте до 19 лет и в которых доход на одного члена домохозяйства за последний год составил до 355 евро в месяц.

Состояние жилья ходатайствующих оценивала комиссия, в состав которой входили представители KredEx, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Союза многодетных семей Эстонии.

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