Жилец дома в центре Таллинна пожаловался в министерство на кафе "Нарва"

Пожелавший остаться анонимным жилец дома всерьез обеспокоен тем, что находящийся в запущенном состоянии жировой фильтр, который ранее наполнял весь дом неприятным запахом, может быть еще и пожароопасным.

"Обеспокоенный гражданин", как его называют в письме, считает, что жировой фильтр в кафе пожароопасен из-за того, что неправильно установлен и за ним не ухаживают надлежащим образом: "Поскольку фильтр не обслуживают должным образом, то в случае даже небольшой искры он может воспламениться и вызвать пожар в подвале, что представляет угрозу безопасности всех находящихся в доме людей".

Владелец и заведующая кафе "Нарва" Алла Сбитнева сказала ERR, что в распространении запаха виновата новая дорогая система вентиляции, которую установили в заброшенном подвале вопреки рекомендациям кафе.

С пожаробезопасностью проблем быть не может, так как несколько недель назад в кафе с проверкой приходили сотрудники Спасательного департамента, сказала Сбитнева: "В среду придут представители Ветеринарно-продовольственного департамента и горуправы. Все проекты имеются".