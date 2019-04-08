"Жесткий" Brexit обещает наводнить Эстонию дешевыми помидорами

По оценке Союза садоводов, время, в течение которого в Эстонию приходит очень качественная дешевая паприка, капуста, яблоки, помидоры и тому подобное, может стать довольно долгим. Особенно большим может оказаться приток помидоров, потому что они занимают важное место среди статей экспорта, так же, как и цветы. "Для Salvest и Felix такая ситуация может стать довольно заманчивой, и можно будет увидеть, как договоры этих предприятий с прежними поставщиками удержатся", — сказал исполнительный директор Союза садоводов Раймонд Страстин.

По словам владельца Salvest Вельё Ипитса, следует учитывать возможность, что голландцы должны будут несколько месяцев продавать свою продукцию вместо Великобритании в Евросоюзе. Но по утверждению промышленника, такая временная ситуация не изменит поставки его предприятия. „Salvest как можно меньше сырья закупает за границей, преимущественно покупаем в Эстонии, — сказал Ипитс. — Поставщики привозят нам в ворота уже подготовленный товар: мытые и чищеные овощи, замороженные ягоды, готовые пюре. Поэтому я не вижу необходимости начинать менять прежние цепи поставки и из-за краткосрочной низкой цены товара покупать в другом месте".

Руководителя завода Felix в Пыльтсамаа Индрека Гроссталя ожидаемая волна дешевого сырья тоже оставила равнодушным. "Сейчас мы не планируем поставок, отличных от обычных каналов поставки. Мы — сезонный производитель, и в тот момент, когда мы запустим свой завод, так называемый жесткий Brexit, очевидно, уже пройдет", — сказал Гроссталь.

Один из ведущих производителей овощей Sagro рассчитывает, что возникающее на рынке волнение рассеется до того, как оно дойдет до эстонских прилавков. "Я в так называемом жестком Brexit большой опасности не вижу, потому что в Нидерландах находятся большие биржи фруктов и овощей, что означает, что если при реализации возникнут трудности, то закупят меньше", — сказал руководитель Sagro Калле Рейтер.

Влияния на свой бизнес не увидели и ведущие торговые сети и продающие овощи и фрукты оптом предприятия.

В Таллиннском порту и предприятии железнодорожного транспорта Operail Ärileht подтвердили, что пока ни один клиент не обращался к ним с желанием организовать экстренные перевозки, но при возникновении ожидаемой возможной дополнительной нагрузки будут следить.