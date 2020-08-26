Женя Фокин о новом ноутбуке Huawei: вещь должна не просто быть крутой, но и практичной

Технологии значительно упрощают повседневные дела. Настоящий гуру моды Женя Фокин говорит, что для него дизайн и функциональность всегда идут рука об руку. Он сменил свой старый ноутбук на новый Huawei MateBook X Pro и очарован роскошной элегантностью и облегчающими жизнь смарт-функциями.

В основном Женя использует ноутбук для повседневной и редакторской работы – отвечает на электронные письма, составляет графики и делает множество вещей, помогающих ему найти вдохновение. «Вещь должна не просто быть крутой, а и практичной, должна удовлетворять рабочие потребности в повседневной жизни», - сказал он.

«Прежде чем я перейду к особенностям ноутбука MateBook X Pro, что некоторым может показаться скучным, отметим, что наряду с содержимым главное – это внешний вид. К счастью, оба этих аспекта тут превосходно уравновешены, – сказал Женя. - Одна из самых важных особенностей ноутбука – долговечный аккумулятор. Время автономной работы – ключ к свободе в том, что я делаю. Вот здесь технологии действительно приходят на помощь, и аккумулятора MateBook X Pro на самом деле хватает: в течение дня мне не нужно искать адаптер или розетку».

Huawei

По словам руководителя по обучению Huawei Екатерины Мишиной, аккумулятор нового ноутбука действительно революционный. «Нет ничего более раздражающего, чем разрядка аккумулятора посреди напряженного рабочего дня. MateBook X Pro оснащен аккумулятором большой емкости 56 Вт-ч, выдерживающим непрерывное использование в течение дня. Процесс зарядки также стал чрезвычайно быстрым», - отметила Екатерина Мишина.

Женя Фокин считает, что новый ноутбук Huawei в первую очередь можно охарактеризовать словом «шикарный». «У него идеально продуманный дизайн – мне очень нравится полированный бриллиантами корпус, на котором действительно не остаются уродливые отпечатки пальцев. Если вы отправляетесь на деловую встречу, инструмент не может выглядеть неряшливо. Вам не придется подолгу начищать MateBook X Pro – он уже идеален. Мне нравится его шикарный минимализм и неподвластный времени дизайн», - сказал Женя Фокин.

Huawei

Каждый сразу отметит легкость ноутбука. По словам Жени, при постоянном ношении ноутбука в сумке на плече плечо не начинает некрасиво перекашивать, а за пару дней рабочей поездки в Ригу в сумку удалось положить еще и книгу, потому что сам MateBook X Pro весит всего 1,33 кг! Поразительный эффект производит и камера ноутбука. "Я уверен, что большинству из нас приходилось заниматься «художественной аппликацией», чтобы закрыть объектив назойливой камеры – в ход идут клейкая лента, бумага для заметок, даже жвачки. У MateBook X Pro камера удобно расположена внутри клавиатуры и выдвигается снизу, после нажатия на соответствующую кнопку. Немного футуристическое и очень, очень классное решение», - сказал Женя.

Как и многие люди, Женя старается проводить за компьютером поменьше времени и не смотреть постоянно в экран, но новый ноутбук Huawei удивил его очень приятным для глаз экраном. «Когда я просматривал осенне-зимние коллекции, смотрел фильм или работал в автобусе, цветовая гамма в целом как-то меньше утомляла глаза», - отметил он. 13,9-дюймовый 3K FullView экран нового MateBook X Pro обеспечивает чрезвычайно высокую детализацию и реалистичные цвета, блокируя при этом чрезмерный синий свет, который при долгом использовании компьютера может вызвать повреждение глаз.

Huawei

По словам Жени, новый ноутбук Huawei больше всего выделяется тем, что плавную и легкую повседневную работу подчеркивает весь пользовательский опыт. «Например, когда я открываю экран компьютера и удерживаю палец на кнопке питания, компьютер распознает меня и мне не нужно входить в систему отдельно. Кроме того, одной из самых функциональных вещей является интерфейс Huawei Share, позволяющий объединить компьютер и телефон в одно устройство и быстро перенести на компьютер все файлы и изображения. Мне больше не нужно возиться с Dropbox и WeTransfer. В конце концов, время – деньги», - сказал Женя.

Руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина объяснила, что компания создала систему Huawei Share, чтобы помочь пользователям избежать проблем с соединением между собой двух важных устройств, смартфона и ноутбука. «Одним касанием вы можете превратить свои смартфон и ноутбук в одно супер-устройство – даже без подключения к интернету. Экран ноутбука может отображаться на ноутбуке, что позволяет, обмениваясь сообщениями с коллегами, перетаскивать файлы с одного устройства на другое, используя общую клавиатуру и мышь, а затем редактировать их в ноутбуке.», - сказала Мишина.

MateBook X Pro – это смарт-революция в мире ноутбуков. Каждый его аспект доведен до совершенства. «Я рекомендую Huawei MateBook X Pro мобильному и ценящему свое время человеку, который является поклонником элегантного дизайна и удивительных технических решений. Можно, конечно, говорить, что внешний вид не имеет значения, но даже если начинка в компьютере отличная, она стоит для меня на втором месте. В случае же с новым ноутбуком все превосходно сбалансировано», - сказал Женя Фокин.