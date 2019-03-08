Женщинам в Эстонии требуется больше поддержки для подготовки к пенсии

· 30%-й разрыв в заработной плате, в результате чего в будущем соответственно формируется разрыв в размере пенсии;

· меньшая готовность женщин к рискам, ввиду чего женщины в возрасте до 50 лет используют примерно на 5% меньше активные фонды, помогающие увеличить размер пенсионных накоплений;

· женщины начинают копить к пенсии в среднем на 4 года позже мужчин, около 45 лет;

· время, проведенное дома с детьми, за счет которого сокращается стаж работы при расчете размера государственной пенсии;

· более продолжительная жизнь женщин, ввиду чего накопленные деньги распределяются на более длительный период.

Руководитель по развитию бизнеса в SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин: ”Несмотря на то, что женщины, как правило, более ответственно готовятся к пенсии — на практике это выражается в том, что они более охотно присоединяются ко II и III ступени и лично участвуют в выборе фонда — на самом деле женщины обеспечены на пенсии намного меньше по сравнению с мужчинами. В данном случае свою роль играет более низкий размер заработной платы женщин и их большая приверженность семейным делам и связанным с детьми расходам.

Без преувеличения можно сказать, что эстонская женщина задумывается о накоплении своей пенсии только после того, как покрыты все необходимые расходы ее семьи и детей (что, как известно, случается редко) или в ситуации, когда пенсия уже практически на пороге”.