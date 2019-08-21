Женщина выиграла в Bingo loto 380 137 евро и намерена сохранить это в тайне

Оформлять выигрыш женщина пришла вместе с дочерью. О выигрыше она также узнала от дочери, которая услышала, что "главный приз" ушел в Тапа, и напомнила матери, чтобы та проверила свои билеты.

Всего на этот розыгрыш у женщины было куплено три билета с двумя полями. Когда все цифры на одном поле совпали, она испытала шок.

Особенных планов относительно выигрыша у женщины нет, потому что самое важное — дети и дом — уже имеется. Тем не менее, имеется и жилищный кредит, который теперь будет погашен.

О выигрыше женщина рассказала только детям. Больше никому говорить не планирует, хотя в маленьком населенном пункте сохранить такое в тайне сложно.