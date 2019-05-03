03.05.2019, 12:50

Женщина возмущена: в магазине New Yorker в Kristiine можно спокойно подглядывать за тем, что происходит в примерочных кабинах!

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rus.delfi.ee
EST 24
Женщина возмущена: в магазине New Yorker в Kristiine можно спокойно подглядывать за тем, что происходит в примерочных кабинах!
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Читательница издания Pere ja Kodu сообщила, что в магазине New Yorker в торговом центре Kristiine желающие смогут безо всяких проблем подглядеть за тем, что происходит в примерочных кабинах.

”И кто это обнаружил? Мой ребенок! Прислал мне по мессенждеру фото, мол, смотри, мама, сюда я одежду больше покупать не приду: все видно!”, — пишет женщина и выражает сомнения в том, что кольца на потолке, отображающие происходящее в кабинах, установлены там случайно.

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”Скорее всего, это такой хитрый метод слежения за тем, чтобы никто в кабине не отрывал защитные элементы”, — предполагает женщина.

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