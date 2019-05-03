Женщина возмущена: в магазине New Yorker в Kristiine можно спокойно подглядывать за тем, что происходит в примерочных кабинах!

”И кто это обнаружил? Мой ребенок! Прислал мне по мессенждеру фото, мол, смотри, мама, сюда я одежду больше покупать не приду: все видно!”, — пишет женщина и выражает сомнения в том, что кольца на потолке, отображающие происходящее в кабинах, установлены там случайно.



Erakogu



”Скорее всего, это такой хитрый метод слежения за тем, чтобы никто в кабине не отрывал защитные элементы”, — предполагает женщина.

