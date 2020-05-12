Женщина возмущена призывом покупать в местных магазинах: "сначала снизьте цены!"

”В последнее время часто слышу, как бренды и магазины призывают людей поддерживать местные предприятия и торговые центры, чтобы помочь им выйти из глубокого кризиса. Я понимаю, что их действительно надо поддерживать. Но, к сожалению, когда вижу цены, трачу в другом месте.

Например, если мне нужен робот-пылесос, то я вижу, что в Эстонии он стоит 600 евро, а на Amazon 250. Разница существенная, не так ли? Или щипцы для локонов в Эстонии стоят 60 евро, а в зарубежном интернет-магазине 20 евро. Часто разница в стоимости очень большая, и то, что ты теряешь гарантию, тоже особой роли не играет, ведь, например, в ситуации с роботом-пылесосом я могла бы купить еще один новый и все равно осталась бы в выигрыше.

Когда сейчас кто-то говорит мне, что если я не буду поддерживать местное, то кризис в один прекрасный момент доберется и до меня, то я могу ответить: уже добрался, и я просто не в состоянии оплачивать наценки местных магазинов. Если денег нет, то поддерживать невозможно. Ведь я не буду копить и терпеть неудобства на протяжении долгого времени только лишь для того, чтобы местный магазин электроники не обанкротился.

Так что призываю наши магазины: если вы хотите, чтобы люди больше покупали здесь, то уменьшите наценки. Костюмы Nike в других местах иногда можно купить на все 70% дешевле, и поскольку несколько моих друзей работали в крупных спортивных магазинах Эстонии, то я знаю, по каким ценам продается этот товар работникам и какова на самом деле накрутка.

Пришло время снизить эти цены. Мне кажется, что в общем зачете люди будут покупать больше и это может даже большую прибыль. Вспомнить хотя массовое столпотворение в начале кризиса в одном спортивном магазине, который вдвое снизил цены на свой товар.