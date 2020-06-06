Женщина возмущена: почему курьеры Bolt и Wolt такие злые?

"Мой мужчина занимается изготовлением еды на дому. У него заключено договор с Bolt и Wolt. Курьеры приезжают к нам, чтобы забрать заказ и доставить клиентам. Обычно передаю готовую еду курьерам я, и в последнее время курьеры несколько раз ругали меня за то, что пришлось немного дольше ждать, когда на выполнение заказа у нас уходило чуть больше времени. Сразу набрасываются с обвинениями!”

”Этих курьеров, эстонцев и русских, в последнее время как собак нерезаных! Наверное, им просто надо на ком-то отыграться? Может, они остались без работы и были вынуждены идти в курьеры? Раньше было больше курьеров-иностранцев, и вот они не ругались из-за какого-нибудь небольшого опоздания. Странно, куда они делись, неужели их уволили? Потому что теперь я практически их не вижу. В любом случае я бы предпочла их злым курьерам-эстонцам и -русским”.