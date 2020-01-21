Женщина негодует: зачем вам четырехдневная рабочая неделя? Тут и так ничего не успеваешь!

”За последнее время, как следует из новостей, несколько эстонских фирм перешли или задумываются о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Все так рады. Они считают, что вот она, настоящая жизнь, и как хорошо, что начальник такой понимающий и современный”, — пишет женщина.

”Однако давайте мыслить здраво! Это — не настоящая жизнь. Приведу в пример свое место работы. У меня тоже хороший и современный начальник, но о превращении пятницы в выходной день не может быть и речи. Работники фирмы просто не будут успевать выполнять свои обязанности!”

”На этих выходных я также занималась рабочими делами как в субботу, так и воскресенье. Не целый день, конечно, но по часу-два каждый день”. Женщина пишет, что в пятницу у нее было так много работы, что она даже забыла сходить с ребенком к врачу. При этом она считает это нормальным ритмом и отмечает, что бывают более, а бывают менее загруженные периоды.

”Но я все равно не представляю, как я могла бы работать на день меньше. Я бы многое не успевала сделать. Такая же ситуация у моего мужа, подруг и знакомых. Все много работают и никто не может уйти домой раньше, так как неожиданно закончил все дела ранее запланированного”.

”Все эти девушки из сферы рекламы и прочая молодежь, кто требует четырехдневную рабочую неделию— начните мыслить здраво, это не настоящая работа! Когда вы позже решите сделать шаг вперед, то увидите, что зачастую приходится работать и на выходных. И тогда падение для вас будет очень болезненным…”