Женщина, которую знакомые выставили из ее собственной квартиры, выиграла суд, но вынуждена по-прежнему жить где придется

Однако препятствием для благополучного исхода является плата за услуги судебного исполнителя, которая составляет 140 евро за каждого человека и которую должна оплатить хозяйка квартиры. Таких денег у нее нет, поэтому назад домой она (пока не соберет необходимую сумму) вернуться по-прежнему не может. Так, женщина уже 14 месяцев ночует по скамейкам, подъездам и знакомым.

История началось с того, что к ней в гости пришли знакомые мужчина и женщина, которые позже отказались покинуть квартиру и 1 мая самовольно заняли жилплощадь, без разрешения поменяв входную дверь вместе с замками, пока хозяйка была в магазине.

Бюро отмечает, что полиция ничем помочь не смогла, поскольку находившиеся в квартире люди сказали полиции, что у них заключен устный договор об аренде.

Юрист Мерике Роозилехт говорит, что эта абсурдная ситуация, с которой может столкнуться каждый. Она отмечает, что эти люди, не предоставив никаких доказательств, сказали полиции о наличии устного договора об аренде, и поскольку полиция арендными спорами не занимается, то от решения проблемы отстранилась. По словам Роозилехт, женщина утверждает, что никакого договора об аренде не было и что она не получила от этих людей ни цента. ”Я проверила выписку с банковского счета клиента и сама убедилась, что это правда”, — отмечает юрист.

Полиция: у них было устное соглашение о съеме жилья