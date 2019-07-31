Женщина, которую знакомые выставили из ее собственной квартиры, выиграла суд, но вынуждена по-прежнему жить где придется

В конце ноября прошлого года полиция прокомментировала данный инцидент, отметив, что утверждения бюро о том, будто полиция ничего не сделала, не соответствуют действительности. Стражи порядка не выгнали этих людей из квартиры, обнаружив, что у них было устное соглашение о съеме жилья с владелицей жилплощади. ”Полиция неоднократно общалась с владелицей квартиры, и имеющиеся у полиции данные очень сильно отличаются от понимания юридического бюро относительно того, что произошло с квартирой и ее владелицей”, — сказал тогда Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Вальтер Пярн.
Пярн объяснил, что полиция сопоставила все факты, пообщавшись с обеими сторонами. "Конечно же, показаний одного человека не достаточно, опросить и поговорить нужно со всеми участниками этого спорного дела. При необходимости, опрошены будут и другие свидетели, например, соседи или представители квартирного товарищества", — объяснил Пярн.
Владелица квартиры сама обратилась в полицию по этому случаю, где подтвердила, что заключила устное соглашение со своими знакомыми, согласно которому, предоставляла им право проживать в своей квартире на определенных условиях.
По словам Пярна, в этом конкретном случае нет повода заявлять, что квартира была на несколько месяцев присвоена хитростью. "Если даже заключить письменный договор, съемщик может какое-то время не оплачивать счета или отказаться от освобождения территории. Таким образом съемщик не нарушит закон, поскольку владелец квартиры сам разрешил этому человеку здесь жить и предоставил свою жилплощадь на законных основаниях. Кроме того, автоматически на съемщика жилья распространяются все основополагающие законы, действующие для всех жителей какого-то конкретного дома", — объяснил Пярн.
"Если кто-то присваивает жилплощадь незаконно, тогда есть повод вмешаться компетентным органам, так как эти случаи рассматриваются как незаконное вторжение и нарушение государственного закона, — добавил Пярн.
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