31.07.2019, 13:20

Женщина, которую знакомые выставили из ее собственной квартиры, выиграла суд, но вынуждена по-прежнему жить где придется

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rus.delfi.ee
EST 91
Lasnamäe majad
Фото иллюстративноеFoto: Martin Dremljuga

В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую в мае знакомые выставили из ее собственной квартиры. 16 июля сего года суд обязал людей, незаконно находящихся в квартире, незамедлительно освободить жилплощадь.

Однако препятствием для благополучного исхода является плата за услуги судебного исполнителя, которая составляет 140 евро за каждого человека и которую должна оплатить хозяйка квартиры. Таких денег у нее нет, поэтому назад домой она (пока не соберет необходимую сумму) вернуться по-прежнему не может. Так, женщина уже 14 месяцев ночует по скамейкам, подъездам и знакомым.

История началось с того, что к ней в гости пришли знакомые мужчина и женщина, которые позже отказались покинуть квартиру и 1 мая самовольно заняли жилплощадь, без разрешения поменяв входную дверь вместе с замками, пока хозяйка была в магазине.
Бюро отмечает, что полиция ничем помочь не смогла, поскольку находившиеся в квартире люди сказали полиции, что у них заключен устный договор об аренде.

Юрист Мерике Роозилехт говорит, что эта абсурдная ситуация, с которой может столкнуться каждый. Она отмечает, что эти люди, не предоставив никаких доказательств, сказали полиции о наличии устного договора об аренде, и поскольку полиция арендными спорами не занимается, то от решения проблемы отстранилась. По словам Роозилехт, женщина утверждает, что никакого договора об аренде не было и что она не получила от этих людей ни цента. ”Я проверила выписку с банковского счета клиента и сама убедилась, что это правда”, — отмечает юрист.

Полиция: у них было устное соглашение о съеме жилья

В конце ноября прошлого года полиция прокомментировала данный инцидент, отметив, что утверждения бюро о том, будто полиция ничего не сделала, не соответствуют действительности. Стражи порядка не выгнали этих людей из квартиры, обнаружив, что у них было устное соглашение о съеме жилья с владелицей жилплощади. ”Полиция неоднократно общалась с владелицей квартиры, и имеющиеся у полиции данные очень сильно отличаются от понимания юридического бюро относительно того, что произошло с квартирой и ее владелицей”, — сказал тогда Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Вальтер Пярн.

Пярн объяснил, что полиция сопоставила все факты, пообщавшись с обеими сторонами. "Конечно же, показаний одного человека не достаточно, опросить и поговорить нужно со всеми участниками этого спорного дела. При необходимости, опрошены будут и другие свидетели, например, соседи или представители квартирного товарищества", — объяснил Пярн.

Владелица квартиры сама обратилась в полицию по этому случаю, где подтвердила, что заключила устное соглашение со своими знакомыми, согласно которому, предоставляла им право проживать в своей квартире на определенных условиях.

По словам Пярна, в этом конкретном случае нет повода заявлять, что квартира была на несколько месяцев присвоена хитростью. "Если даже заключить письменный договор, съемщик может какое-то время не оплачивать счета или отказаться от освобождения территории. Таким образом съемщик не нарушит закон, поскольку владелец квартиры сам разрешил этому человеку здесь жить и предоставил свою жилплощадь на законных основаниях. Кроме того, автоматически на съемщика жилья распространяются все основополагающие законы, действующие для всех жителей какого-то конкретного дома", — объяснил Пярн.

"Если кто-то присваивает жилплощадь незаконно, тогда есть повод вмешаться компетентным органам, так как эти случаи рассматриваются как незаконное вторжение и нарушение государственного закона, — добавил Пярн.

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