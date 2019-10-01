Железнодорожное предприятие получит от государства инъекцию на 22 млн евро

В государственном бюджете следующего года предусмотрено выделить на развитие государственного железнодорожного предприятия Operail 21,9 млн евро.
В начале сентября компания Operail, занимающаяся железнодорожными грузоперевозками, сообщила, что за шесть месяцев текущего года сумела нарастить прибыль, заработав 5,2 млн евро чистой прибыли, что на 7 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
Председатель правления Operail Рауль Тоомсалу пояснил, что инвестиции будут направлены на три основных проекта: свободная от бумаг логистика, более дружественные к природной среде локомотивы и обновленный вагонный парк.
Вместе с тем правительство хочет видеть в бюджете следующего года от Operail и большей отдачи в виде дивидендов.
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