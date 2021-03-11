Жажда прибыли или забота о людях? Известный строительный продлил время работы в преддверии ограничений

Внимательный читатель Delfi заметил, что за пару дней до начала действия новых ограничений магазины Ehituse ABC продлили свое время открытия на час, несмотря на то, что распространение коронавируса в Эстонии бьет рекорды.

Предприятие утверждает, что продлило время работы для того, чтобы посетители могли лучше рассредоточиться по магазину. "Опыт прошлой весны показал, что закупки серьезно увеличиваются в последний день перед ограничениями, то есть в среду, 10 марта", — сказал представитель магазина.

Для того, чтобы избежать толкучки в магазинах, Ehituse ABC запустил скидочную кампанию в онлайн-магазине и продлил время работы магазинов, чтобы большая масса народа не собиралась там в один момент.

На время новых ограничений Ehituse ABC советует всем клиентам делать покупки в онлайн-магазине или пунктах продажи drive-in, которые остаются открытыми. Совершенные до 15:00 онлайн-покупки можно забрать в пункте выдачи уже в тот же день.

Свое время работы продлил и другой известный магазин, недавно начавший деятельность в Эстонии — DEPO.

Свое решение магазин объяснил тем, что хочет обеспечить безопасность покупателей и одновременно уменьшить количество людей в магазине. Предприятие призывало своих покупателей использовать возможность совершать покупки даже поздним вечером.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!