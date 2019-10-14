Зерно теперь перевозят по железной дороге

По данным исследования, проведенного недавно Департаментом статистики, было собрано в сумме свыше 1,56 миллиона тонн зерна, что стало крупнейшим урожаем зерновых всех времён в Эстонии. Согласно прогнозу Министерства по делам сельской жизни, к концу сбора урожая зерно может быть собрано с 99% площадей, в результате чего общий урожай может составить 1,59 миллиона тонн, т. е. на 3% больше, чем в 2015 году, который до сих пор был рекордным годом, передает Департамент статистики в своём блоге.

”Рекордный объём зерновых создал ситуацию, когда автомобили с грузом зерна стояли в километровых очередях на погрузочных площадках в портах. В этом году мы с успехом составили конкуренцию шоссейным перевозкам, перевозя за первые два месяца работы по железной дороге зерна объёмом свыше 600 грузовых автомобилей”, — сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. ”В следующем году планируем перевезти столько же за одну неделю, а всего за пять месяцев надеемся доставить по железной дороге в порты зерна объёмом свыше 10 000 грузовых автомобилей”, — добавил он.