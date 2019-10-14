14.10.2019, 21:56

Зерно теперь перевозят по железной дороге


rus.delfi.ee
EST
Riisipere-Turba raudteelõigu ehitus
Riisipere-Turba raudteelõigu ehitusFoto: Silver Raidla

В этом году рекордный урожай зерновых впервые привел к переносу перевозок зерновых с шоссе на железную дорогу — за два месяца Operail перевез по рельсам в порты Силламяэ и Мууга зернофуражных культур в объеме свыше 600 грузовых автомобилей. В следующем году предприятие планирует в сезон перевозить до 300 контейнеров в неделю.

По данным исследования, проведенного недавно Департаментом статистики, было собрано в сумме свыше 1,56 миллиона тонн зерна, что стало крупнейшим урожаем зерновых всех времён в Эстонии. Согласно прогнозу Министерства по делам сельской жизни, к концу сбора урожая зерно может быть собрано с 99% площадей, в результате чего общий урожай может составить 1,59 миллиона тонн, т. е. на 3% больше, чем в 2015 году, который до сих пор был рекордным годом, передает Департамент статистики в своём блоге.

”Рекордный объём зерновых создал ситуацию, когда автомобили с грузом зерна стояли в километровых очередях на погрузочных площадках в портах. В этом году мы с успехом составили конкуренцию шоссейным перевозкам, перевозя за первые два месяца работы по железной дороге зерна объёмом свыше 600 грузовых автомобилей”, — сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. ”В следующем году планируем перевезти столько же за одну неделю, а всего за пять месяцев надеемся доставить по железной дороге в порты зерна объёмом свыше 10 000 грузовых автомобилей”, — добавил он.

В последнее время Operail развивает новую услугу — мультимодальные грузоперевозки, а также предприятие вывело на рынок новые внутригосударственные маршруты. Контейнерные перевозки Operail обслуживают порты в Силламяэ и Мууга, и в течение первого года работы по железной дороге было перевезено грузов объёмом свыше 5600 грузовых автомобилей. ”Сегодня мы транспортируем в контейнерах на экспорт продукцию предприятий из города Тарту, его окрестностей а также из Юго-Восточной Эстонии в целом”, — пояснил Тоомсалу.

В контейнерах, перевозимых составами Operail, в порты доставляются пиломатериалы, щебень, топливные гранулы (пеллеты), торф, а с недавнего времени в качестве новой услуги — зернофуражные культуры. ”Мы надеемся поэтапно перевести на рельсы новые группы грузов и больше продукции, чтобы сохранять окружающую среду и повышать уровень безопасности на шоссейных дорогах страны”, — сказал руководитель Operail.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: