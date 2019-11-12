Земля пухом: в Финляндии гробы из Эстонии пользуются большой популярностью

Одной из крупнейших в Эстонии фирм по производству гробов является действующая в Сауэ и Тырва Barem OÜ. Ее стремительный рост восемь лет назад произошел именно за счет финского рынка.

”Мы сами были очень активными. Наших конкурентов в Эстонии возглавляют люди старшего поколения. Мы же — новое поколение. Мы активно занимаемся маркетингом, первыми создали сайт. У нас собственный бренд”, — говорит член правления Barem Мартин Вяхеяус.

Если в Эстонии насчитывается примерно 20 похоронных бюро, то в Финляндии около 1000. В списке клиентов Barem — около 200 различных финских бюро. ”Мы не ищем посредников или закупщиков больших объемов. В случае необходимости привозим даже один гроб”, — говорит сооснователь Barem Кристьян Урвет. Такая гибкость финнам нравится. В первое время было трудно, ведь никто эстонцев с распростертыми объятиями не ждет. Приходилось обивать пороги и доказывать себя. Сначала, конечно же, играла роль цена, а далее уже отношения и известность.

По оценке руководителей Barem, в руках фирмы сосредоточено 15% рынка северных соседей. В течение следующего года планируется достичь показателя в 20%. Если приплюсовать сюда и другие эстонские фирмы, то этот процент в общей сложности может достигать 25%.

Местным производителям в силу специфики полностью на местный рынок надеяться не приходится, поскольку в Эстонии в отличие от многих других стран мира не обязательно держать и кремировать усопшего в гробу.

”У нас людей часто сжигают по сути в большой коробке для обуви”, — говорит Вяхеяаус. В крематории без гробов происходит 90% похорон. Кремация составляет 60% от всех похорон. Это означает, что продавец получает только 300-400 гробов в месяц. Barem одна за это же время продает в два раза больше.