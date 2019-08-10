Зеленского просят сделать доллар национальной валютой Украины. Пока петиция собрала лишь 0,5% подписей

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США", — говорится в тексте петиции. Вместе с этим ее автор просит провести и пересчет цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан.

Для рассмотрения под петицией должно подписаться 25 000 человек, к 16.00 воскресенье 10 августа по таллиннскому времени было собрано лишь 122 подписи.

Украинская гривна несколько лет подряд находится среди мировых лидеров по девальвации. Согласно расчету на основании официальных данных Нацбанка Украины по среднему курсу, только по результатам 2014 года девальвация гривны составила 93%.

Финансисты отмечают, что дальнейшая судьба курса гривны прямо зависит от политической ситуации внутри страны.