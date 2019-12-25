Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
В пресс-службе главы государства отметили, что "кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме" страны.
Предусматривается также, что при большом колебании цен на рынке Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг может устанавливать предельные цены "на сутки вперед".
Киев прекратил покупать российскую электроэнергию в 2015 году. В сентябре 2019 года Рада разрешила импорт из России и Белоруссии по двусторонним договорам, в октябре начались поставки из России.
Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.
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