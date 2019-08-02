02.08.2019, 14:50

Здоровые выходные: как приготовить безалкогольные, освежающие и полезные напитки

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EST
Здоровые выходные: как приготовить безалкогольные, освежающие и полезные напитки
NOA

Все больше набирает популярность приготовление безалкогольных напитков на летних вечеринках в саду. По словам руководителя ресторана NOA, особенно популярно приготовление коктейлей полезных для здоровья и без содержания сахара.

Руководитель ресторана NOA, трехкратный чемпион Эстонии по приготовлению безалкогольных коктелей Лаур Ихерманн говорит, что в ресторанах все чаще стали заказывать к еде безалкогольные напитки. „За последние несколько лет значительно выросло число информированных потребителей, которые воздерживаются от табака и алкоголя, но хотят попробовать что-то вкусное,”- рассказывает Ихерманн.

Ихерманн говорит, что одной из самых больших проблем в производстве полезных безалкогольных напитков является отсутствие нужных ингредиентов для коктейлей. „Обычно для приготовления коктейлей используют тоник, газированную воду или популярные лимонады, например из лепестков роз, но в них кроме воды добавлено много усилителей вкуса,”- сказал Ихерманн. Тем не менее, он рассказал, что в начале лета он обнаружил лимонад Barley Bros, который отлично подходит для приготовления безалкогольных коктейлей, так как не содержит ни грамма добавленного сахара или усилителей вкуса, что делает его вкусным и мягким, позволяя создавать характерные и вкусные безалкогольные коктейли.

It’s Summer Bro’

Освежающий и бодрящий коктейль из бузины, который идеально подходит к белой рыбе, просто для вечеринки в саду вместо сангрии или боуля.

Ингредиенты для приготовления одного коктейля:

0,5 ч.л яблочного уксуса

1 кусочек имиря

Горстку мяты

0,25 л Barley Bros лимонада со вкусом лайма и бузины

Rosemary Blush

Вкусный коктейль со вкусом ягод, который идеально подходит для барбекю вместе с мясными блюдами, а также просто для удовольствия. „Для приготовления вареного вина возьмите красное вино, поместите его в небольшую кастрюлю и поставьте на огонь. Дайте вину кипеть, пока алкоголь не испарится, используется только половина вина. Из 1,5 л пачки вина получится 0,75 л сиропа,”- говорит Ихерманн, добавив, что это трюк, который можно легко использовать как для безалкогольных напитков, так и приготовления соуса.

Ингредиенты для приготовления одного коктейля:

1 ч.л кленового сиропа

1 веточка розмарина

Чуточку черного молотого перца

4 cl Cabarnet Sauvignon 0% , т.е вареного красного вина

0,25 л Barley Bros со вкусом ягод и розмарина

Just Kale

Это вкусный и свежий летний напиток, который был выбран как лучший безалкогольный коктейль 2017 года. Во время приготовления все ингредиенты следует пропустить в блендере и вылить прямо в стакан со льдом.

Ингредиенты для приготовления одного коктейля:

10 cl минеральной воды

1 листок капусты (kale)

немного базилика

8 cl сока желтой дыни

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