Здоровые выходные: как приготовить безалкогольные, освежающие и полезные напитки

Руководитель ресторана NOA, трехкратный чемпион Эстонии по приготовлению безалкогольных коктелей Лаур Ихерманн говорит, что в ресторанах все чаще стали заказывать к еде безалкогольные напитки. „За последние несколько лет значительно выросло число информированных потребителей, которые воздерживаются от табака и алкоголя, но хотят попробовать что-то вкусное,”- рассказывает Ихерманн.

Ихерманн говорит, что одной из самых больших проблем в производстве полезных безалкогольных напитков является отсутствие нужных ингредиентов для коктейлей. „Обычно для приготовления коктейлей используют тоник, газированную воду или популярные лимонады, например из лепестков роз, но в них кроме воды добавлено много усилителей вкуса,”- сказал Ихерманн. Тем не менее, он рассказал, что в начале лета он обнаружил лимонад Barley Bros, который отлично подходит для приготовления безалкогольных коктейлей, так как не содержит ни грамма добавленного сахара или усилителей вкуса, что делает его вкусным и мягким, позволяя создавать характерные и вкусные безалкогольные коктейли.

It’s Summer Bro’

Освежающий и бодрящий коктейль из бузины, который идеально подходит к белой рыбе, просто для вечеринки в саду вместо сангрии или боуля.

Ингредиенты для приготовления одного коктейля:

0,5 ч.л яблочного уксуса

1 кусочек имиря

Горстку мяты

0,25 л Barley Bros лимонада со вкусом лайма и бузины

Rosemary Blush