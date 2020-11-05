"Здесь как будто прошла ядерная война". Предприниматели пытаются заманить местных жителей в Старый город

Многие предприниматели, ведущие бизнес в Старом городе, сейчас находятся буквально на грани, так как эпидемия коронавируса почти полностью перекрыла поток туристов в их заведения. Уже летом было ясно, что в этом году обычной прибыли ждать не стоит, а осень и зима пройдут еще хуже обычного. И если в Риге и Вильнюсе отменили арендную плату для уличных кафе, то в Таллинне все еще приходилось платить 70 евро за каждый квадратный метр.

28 октября в итоге общих встреч родился Союз предпринимателей Старого города. Первым достижением предпринимателей было то, что власти Таллинна дали предприятиям, действующим в принадлежащих городу помещениях, скидку на аренду в 80%. Также все предприятия освободили от платы за аренду уличной территории. К этому присоединились и некоторые частные арендодатели.

Вместе с Таллиннской горуправой и управой Кесклинна союз составит план культурных мероприятий, который помог бы привлечь людей в Старый город.

"Здесь как будто прошла ядерная война. Останутся одни крысы да тараканы — кебаб, замороженная пицца и бургеры", — жалуется владелец кафе Kehrwieder и Sessel Велло Лейтам. По его словам, Старый город сейчас начинается с Hesburger и McDonalds, а вскоре к ним добавится и Burger King, который займет место магазина эстонского дизайна.

"Это не те ворота, которыми нужно рекламировать Старый город. Больше нигде не позволяют, чтобы паразиты попадали вперед всех", — считает он.

Исполнительный руководитель Olde Hansa Тене Линк отметил, что коронакризис выявил серьезное допущение: в последнее время Старый город рекламировали для зарубежных гостей, а о своих людях забыли.

"Эстоноземельцы не знают, что здесь есть хорошие рестораны, искусство, дизайн, эстонская ручная работа. Это указывает на работу, которая годами не выполнялась", — добавил он.

"Необходимо активно менять имидж Старого города как ловушки для туристов, где высокие цены и низкое качество", — подчеркнул Линк.

Многие предприниматели единогласно говорят, что одно из самых важных необходимых изменений — сделать что-то с парковкой, чтобы она не была такой дорогой. Некоторые даже считают, что парковка в Старом городе в субботу и воскресенье и вовсе могла бы быть бесплатной.