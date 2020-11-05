"Здесь как будто прошла ядерная война". Предприниматели пытаются заманить местных жителей в Старый город
Недавно созданный Союз предпринимателей Старого города считает, что местных жителей можно завлечь фестивалями и бесплатной парковкой.
Недавно созданный Союз предпринимателей Старого города считает, что местных жителей можно завлечь фестивалями и бесплатной парковкой.
Многие предприниматели, ведущие бизнес в Старом городе, сейчас находятся буквально на грани, так как эпидемия коронавируса почти полностью перекрыла поток туристов в их заведения. Уже летом было ясно, что в этом году обычной прибыли ждать не стоит, а осень и зима пройдут еще хуже обычного. И если в Риге и Вильнюсе отменили арендную плату для уличных кафе, то в Таллинне все еще приходилось платить 70 евро за каждый квадратный метр.
28 октября в итоге общих встреч родился Союз предпринимателей Старого города. Первым достижением предпринимателей было то, что власти Таллинна дали предприятиям, действующим в принадлежащих городу помещениях, скидку на аренду в 80%. Также все предприятия освободили от платы за аренду уличной территории. К этому присоединились и некоторые частные арендодатели.
Вместе с Таллиннской горуправой и управой Кесклинна союз составит план культурных мероприятий, который помог бы привлечь людей в Старый город.
"Здесь как будто прошла ядерная война. Останутся одни крысы да тараканы — кебаб, замороженная пицца и бургеры", — жалуется владелец кафе Kehrwieder и Sessel Велло Лейтам. По его словам, Старый город сейчас начинается с Hesburger и McDonalds, а вскоре к ним добавится и Burger King, который займет место магазина эстонского дизайна.
"Это не те ворота, которыми нужно рекламировать Старый город. Больше нигде не позволяют, чтобы паразиты попадали вперед всех", — считает он.
Исполнительный руководитель Olde Hansa Тене Линк отметил, что коронакризис выявил серьезное допущение: в последнее время Старый город рекламировали для зарубежных гостей, а о своих людях забыли.
"Эстоноземельцы не знают, что здесь есть хорошие рестораны, искусство, дизайн, эстонская ручная работа. Это указывает на работу, которая годами не выполнялась", — добавил он.
"Необходимо активно менять имидж Старого города как ловушки для туристов, где высокие цены и низкое качество", — подчеркнул Линк.
Многие предприниматели единогласно говорят, что одно из самых важных необходимых изменений — сделать что-то с парковкой, чтобы она не была такой дорогой. Некоторые даже считают, что парковка в Старом городе в субботу и воскресенье и вовсе могла бы быть бесплатной.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Уткин заявил, что больше не будет болеть за Хабиба
Опыт Швеции в борьбе с коронавирусом признан самым эффективным
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Вот это похоже на правду: как появился COVID