Заявления о выходе из II пенсионной ступени подали 12 000 человек

Люди, подавшие соответствующее заявление до 31 марта, смогут получить деньги в рамках первого тура в сентябре. Если до выхода на пенсию по старости осталось более пяти лет, то при снятии денег нужно будет заплатить с получаемой суммы 20% подоходного налога.

При подаче заявления надо заплатить за обслуживание: эта плата варьируется сот 4,70 до 15 евро.