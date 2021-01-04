04.01.2021, 21:27

Заявления о выходе из II пенсионной ступени подали 12 000 человек

 (15)
Ромет Креэк, Ärileht
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EurodFoto: Madis Veltman

По состоянию на сегодняшний день заявления о снятии накопленных во II пенсионной ступени денег подали около 12 000 человек, сообщила член правления Пенсионного центра Кристи Сиса.

Люди, подавшие соответствующее заявление до 31 марта, смогут получить деньги в рамках первого тура в сентябре. Если до выхода на пенсию по старости осталось более пяти лет, то при снятии денег нужно будет заплатить с получаемой суммы 20% подоходного налога.

При подаче заявления надо заплатить за обслуживание: эта плата варьируется сот 4,70 до 15 евро.

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