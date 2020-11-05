Завтра вступают в силу поправки к закону о пенсиях: что изменится и что делать

Самое важное изменение касается условий выплаты пенсии. Если до этого пенсия второй ступени была пожизненной, как и государственная пенсия по старости, то теперь каждый может сам решить, каким образом использовать накопленные во вторую ступень средства. Можно выбрать как пожизненную пенсию, так и срочную, либо забрать все деньги сразу.

Основанием для получения пожизненной пенсии является заключенный с обществом страхования жизни пенсионный договор. Срочную пенсию предлагают как общества страхования жизни, так и пенсионные фонды в виде фондовой пенсии. Чтобы ходатайствовать о фондовой пенсии или единовременной выплате, следует подать заявление держателю пенсионного регистра или администратору счета.

В случае пожизненной пенсии человеку не придется беспокоиться, что его деньги второй пенсионной ступени закончатся и он перестанет получать пенсию второй ступени. В случае срочной пенсии пенсия выплачивается в течение установленного при заключении договора срока. После этого выплата пенсии из второй ступени прекращается. На какой именно период распределить выплату пенсии из второй ступени в случае срочной пенсии, каждый может решить сам. Чем больше срок, тем меньше ежемесячная пенсия, но тем дольше она выплачивается и тем меньше вероятность, что накопленные средства закончатся слишком рано.

При определении срока необходимо учитывать, что налоговые льготы вступают в силу с января 2021 года. Пожизненная пенсия и срочная пенсия с длительным сроком, при установлении которого принималось во внимание, чтобы она равнялось как минимум среднему ожидаемому количеству лет, которые осталось прожить, с января 2021 года не облагаются налогом. В случае срочных пенсий с менее длительным сроком и в случае единовременного вывода всех средств нужно будет заплатить подоходный налог в размере 10%. Также с нового года пенсия второй ступени не влияет на размер не облагаемого налогом дохода.

Если имеющий вторую ступень человек уже вышел на пенсию или выйдет на пенсию до конца текущего года, то с нового года к нему автоматически будут применяться новые правила налогообложения. Но, как уже сказано, то, нужно ли ему будет платить с пенсии подоходный налог, зависит от способа, который он выберет для вывода средств.