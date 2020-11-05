05.11.2020, 11:52

Завтра вступают в силу поправки к закону о пенсиях: что изменится и что делать

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Pensionisambad
Foto: Oliver Tsupsman

Поправки к закону о накопительных пенсиях вступают в силу 6 ноября. Несмотря на то, что большая часть опций будет доступна для использования лишь в следующем году, некоторые касающиеся вывода пенсии изменения вступают в силу уже сейчас, пишет советник отдела страховой политики Министерства финансов Керту Федотов в блоге ведомства.

Самое важное изменение касается условий выплаты пенсии. Если до этого пенсия второй ступени была пожизненной, как и государственная пенсия по старости, то теперь каждый может сам решить, каким образом использовать накопленные во вторую ступень средства. Можно выбрать как пожизненную пенсию, так и срочную, либо забрать все деньги сразу.

Основанием для получения пожизненной пенсии является заключенный с обществом страхования жизни пенсионный договор. Срочную пенсию предлагают как общества страхования жизни, так и пенсионные фонды в виде фондовой пенсии. Чтобы ходатайствовать о фондовой пенсии или единовременной выплате, следует подать заявление держателю пенсионного регистра или администратору счета.

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В случае пожизненной пенсии человеку не придется беспокоиться, что его деньги второй пенсионной ступени закончатся и он перестанет получать пенсию второй ступени. В случае срочной пенсии пенсия выплачивается в течение установленного при заключении договора срока. После этого выплата пенсии из второй ступени прекращается. На какой именно период распределить выплату пенсии из второй ступени в случае срочной пенсии, каждый может решить сам. Чем больше срок, тем меньше ежемесячная пенсия, но тем дольше она выплачивается и тем меньше вероятность, что накопленные средства закончатся слишком рано.

При определении срока необходимо учитывать, что налоговые льготы вступают в силу с января 2021 года. Пожизненная пенсия и срочная пенсия с длительным сроком, при установлении которого принималось во внимание, чтобы она равнялось как минимум среднему ожидаемому количеству лет, которые осталось прожить, с января 2021 года не облагаются налогом. В случае срочных пенсий с менее длительным сроком и в случае единовременного вывода всех средств нужно будет заплатить подоходный налог в размере 10%. Также с нового года пенсия второй ступени не влияет на размер не облагаемого налогом дохода.

Если имеющий вторую ступень человек уже вышел на пенсию или выйдет на пенсию до конца текущего года, то с нового года к нему автоматически будут применяться новые правила налогообложения. Но, как уже сказано, то, нужно ли ему будет платить с пенсии подоходный налог, зависит от способа, который он выберет для вывода средств.

Для человека, который непременно захочет снять накопленные деньги разом, размер подоходного налога будет зависеть от того, выведет они деньги в конце этого года или уже в начале следующего.

С нового года меняется также возраст выхода на пенсию второй ступени. Если раньше человек мог выйти на пенсию второй ступени по достижению возраста пенсии по старости, то с января порядок будет более гибким. Люди смогут выходить на пенсию до пяти лет раньше. В 2021 году возраст выхода на пенсию по старости будет составлять 64 года, что означает, что на пенсию второй ступени можно выйти уже в возрасте 59 лет. Люди с недостаточной трудоспособностью получат возможность выйти на пенсию второй ступени вне зависимости от возраста. Все выплаты пенсии второй ступени для них не будут облагаться налогом.

Таким образом, людям, которые считают, что накопление во вторую ступень им по какой-то причине не походят, но которым до достижения пенсионного возраста осталось немного, не стоит спешить с выводом средств.

Для людей, которые уже получают пенсию второй ступени, по умолчанию ничего не изменится. Все договоренности относительной фондовых пенсий и заключенные пенсионные договора продолжат действовать в неизменном виде. Однако с января 2021 меняются правила налогообложения. В зависимости от условий получения пенсии пенсия становится либо не облагаемой налогом, либо будет облагаться подоходным налогом в размере 10%.

Если имеющаяся фондовая пенсия была установлена на слишком маленький срок, то ее можно прекратить и установить новую, с более длительным сроком, и она не будет облагаться подоходным налогом. При прекращении фондовой пенсии разрешено заключить со страховым обществом договор о срочной или пожизненной пенсии, а также при необходимости разом вывести все оставшиеся деньги.

Пенсионный договор — это вид договора о страховании жизни, из которого так просто выйти нельзя. Однако при проведении реформы второй пенсионной ступени принимались во внимания нужды всех обладателей второй ступени и вступившие в силу поправки к закону позволяют вышедшим на пенсию людям в порядке исключения прекратить пенсионный договор. Те, кто хотят далее получать пенсию до конца жизни, не должны ничего делать. Те, для кого важно выйти из второй ступени, должны подать заявление об отказе от пенсионного договора своему страховому обществу с 1 января 2021 года до 31 марта 2021. В таком случае выплата пенсии продолжится до конца августа, после чего договор будет расторгнут. Возврат средств будет произведен в сентябре 2021.

Перед тем, как сделать свой выбор, следует продумать, какие будут у человека в старости дополнительные доходы и будет ли он получать их до конца жизни. На основании этого следует оценить дальнейшие действия: оставить пенсию пожизненной, перейти на срочную пенсию или вовсе забрать все деньги.

Если до выхода на пенсию по старости осталось немного, то поднять размер пенсии поможет помимо прочего отсрочка выхода на пенсию. Больше информации, которая поможет при принятии решения, можно найти на сайте Пенсионного центра www.pensionikeskus.ee и специальной страницы Департамента социального страхования www.pensioniplaan.ee.

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