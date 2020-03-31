31.03.2020, 20:48

Завтра вступает в силу аптечная реформа. Что изменится для пациентов?

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Завтра вступает в силу аптечная реформа. Что изменится для пациентов?
Foto: Ilmar Saabas

Завтра вступает в силу аптечная реформа. По состоянию на понедельник о закрытии сообщили 24 аптеки, пишет Eesti Päevaleht.

По словам председателя правления палаты провизоров Крин Аламаа-Аас, это только начало реформы и в первое время для пациентов ничего не изменится. Перемены они ощутят на себе позже. ”Это первый и самый важный шаг к независимости. После этого провизоры будут более свободны в своих решениях и смогут сосредоточиться на пациентах”, — отмечает она.

Большинство аптек будет действовать на основании франшизы. Это означает, что у них будет заключен договор о партнерстве с какой-либо сетью, например Apotheka или Benu. Аламаа-Аас отмечает, что аптекарю может быть выгоднее заказывать лекарства у оптового поставщика, связанного с сетью. По ее словам, благодаря реформе аптекарь более не будет вынужден заказывать с одного конкретного склада. ”Не исключено, что сначала аптекари продолжат заказывать там, где привыкли, но далее уже будут искать более выгодные варианты. Мелкие оптовые торговцы тоже делают выгодные предложения”.

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Один из ярых противников реформы председатель парламентской комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер уверен, что все это бессмысленно: ”Реформа готовилась пять лет, а ее результат — ноль”. Он сказал, что весь рынок и сеть остались прежними: аптекари просто переоформили аптеки, но через франшизу так и остались привязаны к сетям.

”Думаю, что в ближайшее время и положение на рынке останется прежним. В оптовой торговле конкуренции тоже не появится”. Также политик считает, что создание новых бизнес-моделей может привести к росту цен, так что в итоге за все заплатят пациенты.

C 1 апреля вступает в силу Закон о лекарственных препаратах. В законопроекте указано, что аптеки должны принадлежать провизорам (или предпринимателю с образованием провизора, а оптовым торговцам лекарствами — запрещено владеть аптеками). Министерство социальных дел хочет, чтобы аптекари были более независимыми от оптовых торговцев лекарствами и сами принимали решения, какие препараты закупать.

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