Завтра в Эстонии — сокращенный рабочий день: что надо знать

Как поясняет специалист Инспекции труда Кристель Планги, работодатель обязан сокращать только тот рабочий день, который непосредственно предшествуют государственному празднику. «Это означает, что работник работает 23 февраля, этот день нужно сократить на три часа. Если, например, продолжительность рабочего дня работника составляет восемь часов, то 23 февраля работник вместо восьми часов должен отработать пять часов, то есть на три часа меньше», - поясняет Планги.

Она отмечает, что сокращение рабочего дня не зависит от его продолжительности. «Например, если человек работает с частичной занятостью три часа в день, то в день, предшествующий государственному празднику, ему на работу выходить не надо», - добавила эксперт.

Сокращать рабочий день следует и в случае суммированного подсчета рабочего времени, то есть если люди работают по графику. «При составлении рабочего графика работодатель должен отметить в графике для тех работников, у которых 23 февраля рабочий день, что этот день сокращен на три часа. Не сокращать 23 февраля можно только по согласованию с работником», - подчеркнула представитель ведомства.

Если работодатель не указал в графике сокращенный день и если работник с этим не согласен, то работник сразу же (то есть при получении графика) должен сообщить об этом работодателю.

В таком случае работодатель обязан изменить рабочий график таким образом, чтобы рабочий день работника 23 февраля был на три часа короче. При этом следует иметь в виду, что если работник на момент получения графика не сказал работодателю, что не согласен с несокращенным рабочим днем, и уже приступил к работе по этому графику, то работодатель вправе предположить, что работник был согласен с несокращенным рабочим днем.