25.02.2020, 16:20

Завтра начинается возврат переплаченного подоходного налога


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Veel paari-kolme aasta eest kuulus Eesti Euroopa ühisrahastusturu tähtede hulka, aga nüüd oleme ennast selle noore ja kiiresti kasvava äri asukohamaana vähemalt ajutiselt nurka mänginud.
Foto: Oliver Tsupsman

С завтрашнего дня Налогово-таможенный департамент начинает возврат подоходного налога на основании поданных электронным путем деклараций.

”Завтра мы начинаем возвращать подоходный налог тем, кто уже предоставил декларацию о доходах электронно и чьи декларации не нуждаются в дополнительной проверке”, — сообщил департамент в социальных сетях.

”Скорость возврата при этом не зависит от очередности предоставления деклараций. На возврат может уйти несколько недель”, — уточняется в сообщении.

Важные даты:
14 февраля — начало подачи налоговых деклараций онлайн
17 февраля — начало подачи налоговых деклараций на бумаге в бюро обслуживания
26 февраля — начало выплат возврата налога на основе электронных деклараций
19 марта — начало выплат возврата налога на основе бумажных деклараций
30 апреля — последний день для подачи налоговой декларации
1 октября — конечный срок доплаты подоходного налога государству и возврата переплаченного налога.

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