Завтра начинается возврат переплаченного подоходного налога

”Завтра мы начинаем возвращать подоходный налог тем, кто уже предоставил декларацию о доходах электронно и чьи декларации не нуждаются в дополнительной проверке”, — сообщил департамент в социальных сетях.

”Скорость возврата при этом не зависит от очередности предоставления деклараций. На возврат может уйти несколько недель”, — уточняется в сообщении.

Важные даты:

14 февраля — начало подачи налоговых деклараций онлайн

17 февраля — начало подачи налоговых деклараций на бумаге в бюро обслуживания

26 февраля — начало выплат возврата налога на основе электронных деклараций

19 марта — начало выплат возврата налога на основе бумажных деклараций

30 апреля — последний день для подачи налоговой декларации

1 октября — конечный срок доплаты подоходного налога государству и возврата переплаченного налога.