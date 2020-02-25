Завтра начинается возврат переплаченного подоходного налога

С завтрашнего дня Налогово-таможенный департамент начинает возврат подоходного налога на основании поданных электронным путем деклараций.
”Завтра мы начинаем возвращать подоходный налог тем, кто уже предоставил декларацию о доходах электронно и чьи декларации не нуждаются в дополнительной проверке”, — сообщил департамент в социальных сетях.
”Скорость возврата при этом не зависит от очередности предоставления деклараций. На возврат может уйти несколько недель”, — уточняется в сообщении.
Важные даты:
14 февраля — начало подачи налоговых деклараций онлайн
17 февраля — начало подачи налоговых деклараций на бумаге в бюро обслуживания
26 февраля — начало выплат возврата налога на основе электронных деклараций
19 марта — начало выплат возврата налога на основе бумажных деклараций
30 апреля — последний день для подачи налоговой декларации
1 октября — конечный срок доплаты подоходного налога государству и возврата переплаченного налога.
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