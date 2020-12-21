Завод Saku заключил сделку с крупным российским поставщиком

Заключение экспортного соглашения было поддержано KredEx Krediidikindlustus.

По словам члена правления Saku Õlletehas Яана Хярмса, сотрудничество с крупным российским поставщиком является одним из наиболее значительных экспортных соглашений пивоварни за последние годы. ”С сентября мы поставили в Россию уже почти 100 контейнеров, а наш представительский напиток Saku Kuld был хорошо принят покупателями и является единственным эстонским сортом пива в одной из крупнейших российских розничных сетей, — сказал Яан Хярмс. — Благодаря этому соглашению мы значительно увеличили объемы экспорта Saku Õlletehas, а восточный сосед стал один из наших крупнейших экспортных рынков”.

Яан Хярмс отметил, что акцент на экспорте приобретает еще большее значение, поскольку в этом году нам пришлось столкнуться с кризисом пандемии и его последствиями. ”Весной туризм и шоппинг северных соседей полностью исчезли, причем после короткого летнего перерыва, осенью ситуация осталась такой же. Кроме того, от ограничений сильно пострадал отечественный сектор horeca, — сказал член правления Saku Õlletehas. — Позитивно, впрочем, то, что наши экспортные заказы на существующих рынках сохранили прежние объемы, а теперь портфель расширился за счет сильного российского партнера”.

По словам председателя правления KredEx Krediidikindlustus Эрки Аамера, сотрудничество с Saku Õlletehas — хороший пример того, как кредитное страхование помогает безопасно выходить на новые рынки: ”В настоящее время неопределенность в экономике высока, и ожидается, что предприятия продолжат испытывать трудности с платежами. Однако это также означает возможность получить новую долю рынка или выйти на новый целевой рынок. Страхование кредитов дает возможность минимизировать риски, возникающие в условиях меняющейся рыночной ситуации, и нарастить продажи. Экспорт составляет значительную часть общего объема продаж Saku Õlletehas, поэтому минимизация экспортных рисков особенно важна”.

В прошлом году на экспорт пришлось 39,6% общего объема продаж Saku Õlletehas. Важнейшими экспортными рынками являются страны региона Балтийского моря, а также пивоварня экспортирует продукцию в Исландию, Германию, на Кипр, в Грецию, Италию, Швейцарию, а из более отдаленных стран — в Китай, Гонконг, Южную Корею и Австралию.