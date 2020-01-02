Завод M.V.Wool в Вихтерпалу снова заработал

По словам председателя совета M.V.Wool Меэлиса Ветевоола, одновременно это означает, что сокращение 30 работников отменяется.

На заводе Вихтерпалу изготавливаются соленая сельдь, продукты холодного и горячего копчения из сельди и другой морской рыбы, а также сельдь в различных соусах и маринованные продукты.

В начале производства M.V.Wool возьмет пробы из первых партий товаров. В дальнейшем M.V.Wool больше не должен проверять продукцию Вихтерпалу по партиям, но должен соблюдать нулевую предельную норму содержания листерии в 25 граммах товара, которая действовала для M.V.Wool на рыбном производстве Вихтерпалу до предписаний.

В конце года Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) отменил сделанное 25 ноября 2019 года предписание относительно завода Вихтерпалу и разрешил предприятию продолжить деятельность в этом производственном подразделении.