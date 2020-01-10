Завод M.V.Wool в Харку возобновляет работу

В ближайшие дни на заводе будет возобновлено и производство.

Сначала завод изготовит пробную партию и сообщит о результатах департаменту. Председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол отметил, что они будут проверять каждую партию перед ее выходом на рынок.

Возобновление работы завода позволит избежать сокращения 45 человек.

Ранее мы уже писали о том, что по результатам анализов, проведенных в трех независимых лабораториях, 105 поверхностных проб, взятых на фабрике M.V.Wool AS в Харку после выполнения глубокой очистки, не содержат следов листерии.

”С 26 ноября по 19 декабря 2019 года компания M.V.Wool AS проводила на фабрике в Харку, в логистическом центре и в рыбном магазине Mati глубокую очистку. В рамках государственного надзора были взяты 105 проб с рабочих поверхностей, оборудования, полов, сливных трапов и т.п. Бактерия листерия нигде обнаружена не была — очистка оказалась эффективной и результативной. Предприятие готово возобновить работу фабрики в Харку с 8 января 2020 года, поскольку обозначенное в предписании Ветеринарно-пищевого департамента (VTA) условие выполнено”, — сказал председатель совета M.V.Wool AS Меэлис Ветевоол.

В результате запуска фабрики в Харку предприятие сможет отказаться от сокращения примерно 45 работников, в дополнение к 30 сотрудникам, которые вернулись к работе на фабрике в Вихтерпалу. По мере увеличения производственных мощностей предприятие сможет вернуть на работу еще больше сотрудников.