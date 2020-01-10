Завод M.V.Wool в Харку возобновляет работу

Производитель рыбной продукции M.V.Wool, оказавшийся в центре скандала с листерией, сообщил, что получил от Ветеринарно-продовольственного департамента разрешение на возобновление деятельности на логистическом складе завода в Харку.
В ближайшие дни на заводе будет возобновлено и производство.
Сначала завод изготовит пробную партию и сообщит о результатах департаменту. Председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол отметил, что они будут проверять каждую партию перед ее выходом на рынок.
Возобновление работы завода позволит избежать сокращения 45 человек.
Ранее мы уже писали о том, что по результатам анализов, проведенных в трех независимых лабораториях, 105 поверхностных проб, взятых на фабрике M.V.Wool AS в Харку после выполнения глубокой очистки, не содержат следов листерии.
”С 26 ноября по 19 декабря 2019 года компания M.V.Wool AS проводила на фабрике в Харку, в логистическом центре и в рыбном магазине Mati глубокую очистку. В рамках государственного надзора были взяты 105 проб с рабочих поверхностей, оборудования, полов, сливных трапов и т.п. Бактерия листерия нигде обнаружена не была — очистка оказалась эффективной и результативной. Предприятие готово возобновить работу фабрики в Харку с 8 января 2020 года, поскольку обозначенное в предписании Ветеринарно-пищевого департамента (VTA) условие выполнено”, — сказал председатель совета M.V.Wool AS Меэлис Ветевоол.
В результате запуска фабрики в Харку предприятие сможет отказаться от сокращения примерно 45 работников, в дополнение к 30 сотрудникам, которые вернулись к работе на фабрике в Вихтерпалу. По мере увеличения производственных мощностей предприятие сможет вернуть на работу еще больше сотрудников.
Фабрика M.V.Wool AS в Вихтерпалу возобновила работу 2 января — первые партии продукции уже поступили в магазины. На фабрике в Вихтерпалу производят соленую сельдь, продукты холодного и горячего копчения из сельди и другой морской рыбы, а также сельдь в различных соусах и маринованные продукты. Продукция из лосося и форели производится на фабрике в Харку.
Вместе с предоставляющими соответствующие профессиональные услуги фирмами компания M.V.Wool провела на фабриках основательную очистку, в ходе которой были продезинфицированы и стерилизованы рабочие поверхности и оборудование во всех помещениях. В ходе очистки были сначала вымыты и продезинфицированы оборудование и помещения, затем оборудование было разобрано на части, все поверхности которых также прошли химическую чистку и дезинфекцию, а затем были стерилизованы. Помимо оборудования при высокой температуре стерилизованы были все инструменты. Глубокая очистка стала дополнительной мерой, наряду с постоянно выполняющимися на предприятии работами по очистке.
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