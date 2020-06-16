Завод эстонских инвесторов в Сланцах перешел к россиянам

В 2006 году эстонские инвесторы, среди которых есть такие известные лица, как основатель Skype Ambient Investment Group, предприниматели Айвар Берзин, Петер Ингман и Яак Пуусааг, решили создать в Сланцах завод по переработке использованных батареек, который принадлежал бы подконтрольной им компании "Экорусметалл".

Как пишет "Деловой Петербург", в строительство завода было вложено 1 миллиард рублей, из которых 750 миллионов были взяты в виде кредита в банке "Санкт-Петербург".

В 2016 году завод был построен, и сразу же столкнулся с проблемами.

По информации"Делового Петербурга", в первый год он работал в убыток, а через какое-то время контроль над ним и вовсе перешёл к банку "Санкт-Петербург".

В начале этого года собственник этого завода поменялся: ООО "Экорусметалл" перешло в собственность к российской компании ООО "СЛС".

Эстонские инвесторы отказались подробно комментировать эту тему в разговоре с Äripäev. Только Ааре Мянна отметил, что выйти из своей инвестиции им удалось в конце прошлого года, и "результат не был позитивным".