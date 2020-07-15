Зависящие от украинских работников земледельцы бегут наперегонки со временем

Несмотря на то, что на прошлой неделе правительство открыло границы для граждан всех страх, люди, приезжающие из стран, где количество заболевших коронавирусов превышает 16 человек на 100 0000 жителей, по приезду в Эстонию должны провести 14 дней на карантине. На Украине коэффициент заболеваемости коронавирусом равняется 25. ”Для того, чтобы украинцы смогли начать работать на полях 1 августа, они должны приехать сюда уже 16-17 июля, чтобы отсидеть на карантине”, — сказал член правления аграрно-торговой палаты Вахур Тыниссоо. Он признал, что так быстро им привезти рабочих не удастся, поэтому простой неизбежен.

Поскольку некоторые страны между Украиной и Эстонией еще не открыли границы, палата организует прямой спецрейс из Киева. Составление списка пассажиров будет завершено сегодня, а сам рейс состоится в течение недели. Предприниматели заплатят до 350 евро за человека.

Проблемой является и бюрократия. Для работы в Эстонии гражданин Украины должен иметь регистрацию в качестве краткосрочного рабочего и визу. Иностранцы с биометрическим паспортом могут ходатайствовать о визе и по прибытии в Эстонию, а вот обладатели обычных паспортов должны получить визу на Украине, то есть в посольстве Эстонии в Киеве. ”К сожалению, это учреждение сейчас находится в отпуске. Количество виз, которое они способны выдать, намного меньше, чем нужно. Сейчас у них очередь до конца месяца”, — пояснил Тыниссоо.