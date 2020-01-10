Затронет ли повышение минимальной зарплаты работника, работающего неполный рабочий день?

Читатель спрашивает: Я работаю на полставки с заработной платой 400 евро в месяц. Слышал, что в новом году повысится ставка минимальной заработной платы. Повысится ли и моя заработная плата?

Отвечает Кайре Саареп, юрист-консультант Инспекции труда: С 1 января 2020 г. ставка минимальной заработной платы составит 584 евро в месяц в случае полного рабочего дня. Если работник работает неполный рабочий день, то его заработная плата должна быть пропорциональна нагрузке. Например, если работник работает четыре часа в день и 20 часов в неделю (т. е. на полставки), то его месячная заработная плата должна составлять как минимум 584 / 2 = 292 евро. При заработной плате 400 евро в новом году заработная плата не повысится, поскольку работник получает заработную плату выше ставки минимальной заработной платы 2020 года.

При почасовой оплате труда ежемесячная заработная плата работника равна количеству нормочасов, умноженному на минимальную ставку почасовой оплаты труда, т. е. 3,48 евро. Например, в январе 2020 г. количество нормочасов при полном рабочем дне составляет 176, при работе на полставки 88 часов. При почасовой оплате труда заработная плата работника в январе 2020 г. должна равняться как минимум 88 часов x 3,48 евро = 306,24 евро.