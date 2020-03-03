03.03.2020, 15:50

Застройщики ветропарка Айду недовольны отказом прокуратуры возбуждать дело: она выдает брак, решение обжалуем


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Застройщики ветропарка Айду недовольны отказом прокуратуры возбуждать дело: она выдает брак, решение обжалуем
Priit Simson

Эстонские предприниматели братья Андрес и Олег Сынаялг будут обжаловать вчерашнее решение прокуратуры, согласно которому надзорное ведомоство не будет возбуждать по их заявлению уголовное дело против чиновников Департамента защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet - TTJA).

В представленной 21 февраля адвокатскими бюро Derling Primus и Supremi, представляющих застройщика ветропарка Айду, жалобе на совершение преступления говорится, что чиновники TTJA приняли преднамеренно незаконное решение.

В подписанной присяжными адвокатами Эрки Кергандбергом и Силья Хольсмер жалобе на совершение преступления говорится, что руководитель строительного отдела TTJA Кати Тамтик в рамках государственного надзора вынесла в отношении Eleon Green заведомо незаконное решение, которое повлекло значительный имущественный ущерб — всего на сумму не менее 5 миллионов евро.

Предприниматели таким ходом дел и ответом прокуратуры недовольны. Член правления Eleon Green Андрес Сынаялг считает, что правоохранительное ведомство допустило в своей работе брак.

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”Присяжные адвокаты из адвокатских бюро Derling Primus и Supremia две недели собирали сотни страниц материалов и доказательств, чтобы прокуратура получила совершенно понятные документы. После был День независимости и спустя четыре дня прокуратура отправляет текст на три с половиной страницы, из которого первая часть скопирована из нашего собственного заявления о преступлении. С таким поверхностным подходом нельзя дойти до сути или же таким образом просто пытаются этого избежать”, — сказал Сынаялг.

Сынаялг обратил внимание, что, хотя прокуратура вчера распространила в прессе сообщение об отказе в начале уголовного производства, связанные с этим документы получили статус для внутриведомственного пользования.

”В качестве повода об отказе начала уголовного производства прокуратура опирается на то, что неизвестно — принял ли чиновник незаконное решение заведомо или нет, и считает, что указанное в заявление — лишь предположение. Во-первых, вместе с жалобой были представлены и доказательства, которые показывают, что действия чиновников были преднамеренными, но для этого было необходимо проработать представленные материалы. Во-вторых, даже если бы у нас были бы просто предположения, то именно дело прокуратуры находить факты — подтверждающие или нет — преступление, а не просто отказываться от этого”, — пояснил Сынаялг.

”Увы, но тут прорисовывается некий типичный подход — прокуратура не желает расследовать те дела, которые ”пахнут” уже издали, но зато бесконечно занимается теми случаями, которые не имеет судебной перспективы”, - добавил он.

Eleon Green OÜ (прежнее имя - Kindel Vara) является основанным в 2008 году эстонским предприятием, которое развивает Айдуский ветряной парк. Eleon AS — это основанное в 2007 году эстонское предприятие, которое создало и производит в Эстонии электро-ветряки мегаватт-класса. Построенный на технологии Eleon ветряк 3M116 был впервые установлен в 2013 году в Сальмеском ветряном парке на Сааремаа. Установленный в Сальме ветряк-прототип Eleon успешно прошел все необходимые испытания и его производительность в среднем на 30% больше, чем у аналогичных ветряков в мире.

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