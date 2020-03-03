Застройщики ветропарка Айду недовольны отказом прокуратуры возбуждать дело: она выдает брак, решение обжалуем

”В качестве повода об отказе начала уголовного производства прокуратура опирается на то, что неизвестно — принял ли чиновник незаконное решение заведомо или нет, и считает, что указанное в заявление — лишь предположение. Во-первых, вместе с жалобой были представлены и доказательства, которые показывают, что действия чиновников были преднамеренными, но для этого было необходимо проработать представленные материалы. Во-вторых, даже если бы у нас были бы просто предположения, то именно дело прокуратуры находить факты — подтверждающие или нет — преступление, а не просто отказываться от этого”, — пояснил Сынаялг.
”Увы, но тут прорисовывается некий типичный подход — прокуратура не желает расследовать те дела, которые ”пахнут” уже издали, но зато бесконечно занимается теми случаями, которые не имеет судебной перспективы”, - добавил он.
Eleon Green OÜ (прежнее имя - Kindel Vara) является основанным в 2008 году эстонским предприятием, которое развивает Айдуский ветряной парк. Eleon AS — это основанное в 2007 году эстонское предприятие, которое создало и производит в Эстонии электро-ветряки мегаватт-класса. Построенный на технологии Eleon ветряк 3M116 был впервые установлен в 2013 году в Сальмеском ветряном парке на Сааремаа. Установленный в Сальме ветряк-прототип Eleon успешно прошел все необходимые испытания и его производительность в среднем на 30% больше, чем у аналогичных ветряков в мире.
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