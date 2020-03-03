Застройщики ветропарка Айду недовольны отказом прокуратуры возбуждать дело: она выдает брак, решение обжалуем

В представленной 21 февраля адвокатскими бюро Derling Primus и Supremi, представляющих застройщика ветропарка Айду, жалобе на совершение преступления говорится, что чиновники TTJA приняли преднамеренно незаконное решение.

В подписанной присяжными адвокатами Эрки Кергандбергом и Силья Хольсмер жалобе на совершение преступления говорится, что руководитель строительного отдела TTJA Кати Тамтик в рамках государственного надзора вынесла в отношении Eleon Green заведомо незаконное решение, которое повлекло значительный имущественный ущерб — всего на сумму не менее 5 миллионов евро.

Предприниматели таким ходом дел и ответом прокуратуры недовольны. Член правления Eleon Green Андрес Сынаялг считает, что правоохранительное ведомство допустило в своей работе брак.

”Присяжные адвокаты из адвокатских бюро Derling Primus и Supremia две недели собирали сотни страниц материалов и доказательств, чтобы прокуратура получила совершенно понятные документы. После был День независимости и спустя четыре дня прокуратура отправляет текст на три с половиной страницы, из которого первая часть скопирована из нашего собственного заявления о преступлении. С таким поверхностным подходом нельзя дойти до сути или же таким образом просто пытаются этого избежать”, — сказал Сынаялг.

Сынаялг обратил внимание, что, хотя прокуратура вчера распространила в прессе сообщение об отказе в начале уголовного производства, связанные с этим документы получили статус для внутриведомственного пользования.