Зашли в тупик? Профсоюзы отказались одобрять уже согласованный размер минимальной зарплаты

Хотя на переговорах делегаций профсоюзов и работодателей, состоявшихся неделю назад, стороны пришли к единому мнению по минимальной зарплате в 2020 году, соглашение еще не подписано, и все заинтересованные стороны могут до 27 сентября высказать по данному вопросу свое мнение.

По словам председателя ЦСПЭ Пеэпа Петерсона, профсозы должны теперь решить, как двигаться в переговорах дальше. Во вторник, 10 сентября, соберется правление ЦСПЭ, которое должно принять конкретное решение продолжать ли переговоры с работодателями, а если да — то с какими предложениями.

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"Сегодняшняя позиция собрания уполномоченных означает, что без конструктивного вклада правительства и работодателей минимальный размер оплаты труда может остаться с 1 января без повышения", — сказал Петерсон.

Как объяснил лидер эстонских профсоюзов, после того, как было обнародована согласованная делегациями цифра, в понедельник вокруг нее вспыхнула оживленная дискуссия. "Большинство высказавшихся считают достигнутый результат недостаточным", — пояснил Петерсон причину отклонения договоренности.

Профсоюзы уже годами борются за то, чтобы минимальная зарплата составляла по меньшей мере 40% от средней, то есть на сегодняшний день она должна быть не менее 600 евро.