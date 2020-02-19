Защитники животных требуют прекратить продажу фуа-гра в Эстонии

Цель кампании — поднять осведомленности потребителей о жестоком способе производства фуа-гра и через это убедить лучшие эстонские рестораны и магазины исключить этот продукт из своего ассортимента.

”Каждая подпись под петицией о запрете продажи фуа-гра дает понять предприятия по производству продуктов питания, что эстонские потребители не поддерживают жестокое обращение с животными. Ни одна птица не должна проводить свою жизнь в клетке размером с обувную коробку, где ее не убивают, а мучают до смерти”, — говорит руководитель кампании Реэлика Пюль.

Как поясняет Nähtamatud Loomad, для производства фуа-гра в горло уток и гусей засовывают металлическую трубу, через которую их насильственно кормят 2-3 раз в день, чтобы их печень выросла до размера, в 10 раз превышающего нормальный. В результате такой деятельности желудок птицы часто разрывается.

”Организация Nähtamatud Loomad начала переговоры с лучшими эстонскими ресторанами, которые предлагают в своем меню фуа-гра. Первые положительные результаты переговоров будут опубликованы в ближайшее время, но интерес со стороны ресторанов к отказу от этого продукта большой”, — сообщила Пюль.