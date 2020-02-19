19.02.2020, 07:45

Защитники животных требуют прекратить продажу фуа-гра в Эстонии


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Защитники животных требуют прекратить продажу фуа-гра в Эстонии
Nähtamatud Loomad

Организация по защите животных Nähtamatud Loomad запустила кампанию, призывающую эстонские рестораны и розничных продавцов отказаться от продажи известного в качестве деликатеса жирного утиного и гусиного печеночного паштета, или фуа-гра. Начался также сбор подписей под петицией о запрете продажи фуа-гра в Эстонии.

Цель кампании — поднять осведомленности потребителей о жестоком способе производства фуа-гра и через это убедить лучшие эстонские рестораны и магазины исключить этот продукт из своего ассортимента.

”Каждая подпись под петицией о запрете продажи фуа-гра дает понять предприятия по производству продуктов питания, что эстонские потребители не поддерживают жестокое обращение с животными. Ни одна птица не должна проводить свою жизнь в клетке размером с обувную коробку, где ее не убивают, а мучают до смерти”, — говорит руководитель кампании Реэлика Пюль.

Как поясняет Nähtamatud Loomad, для производства фуа-гра в горло уток и гусей засовывают металлическую трубу, через которую их насильственно кормят 2-3 раз в день, чтобы их печень выросла до размера, в 10 раз превышающего нормальный. В результате такой деятельности желудок птицы часто разрывается.

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”Организация Nähtamatud Loomad начала переговоры с лучшими эстонскими ресторанами, которые предлагают в своем меню фуа-гра. Первые положительные результаты переговоров будут опубликованы в ближайшее время, но интерес со стороны ресторанов к отказу от этого продукта большой”, — сообщила Пюль.

Под общественным давлением производство фуа-гра запрещено в 16 странах, в том числе в Австрии, Чехии, Финляндии, Швеции, Израиле и Аргентине. В прошлом году о запрете продажи фуа-гра сообщил городской совет Нью-Йорка.

Хотя в Эстонии принудительное кормление животных и производство фуа-гра запрещено в соответствии с Законом об охране животных, продажа этого продукта по-прежнему разрешена.

Подписать петицию о запрете продажи фуа-гра в Эстонии можно здесь.

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