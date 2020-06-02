Защитить кредитора: проект о повышении эффективности банкротного производства ушел на первое чтение

”Это важный законопроект, так как банкротное производство нуждается в модернизации, — сказал председатель комиссии Яанус Карилайд. — Мы должны выйти на уровень Северных стран как по затратности и длительности ведения производства, так и по объему удовлетворенных требований кредиторов”.

Заместитель председателя правовой комиссии Тоомас Кивимяги сказал, что регулирование банкротного производства устарело. По его словам, парадоксально, что должники защищены лучше, чем кредиторы. Этот факт подтверждает длительность банкротного производства и очень низкая степень компенсирования кредиторам. ”Ситуация должна измениться, — сказал Кивимяги. — Цель — при помощи введенных изменений добиться удовлетворения 80% требований кредиторов — амбициозна и заслуживает признания”.

Законопроект представил комиссии министр юстиции Райво Аэг. Он отметил, что законопроект в том числе включает в себя создание службы по вопросам неплатежеспособности, изменение системы оплаты услуг управляющего, расширение обязанности по подаче заявления о банкротстве, ускорение определения голосов кредиторов и специализацию судов.

В Эстонии длительность среднего банкротного производства составляет три года; на производство уходит около 9 % банкротного имущества и удовлетворяется 40 % требований. В результате изменений эти показатели должны улучшиться.

Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закона о банкротстве и в другие законы (195 SE) планируется рассмотреть в первом чтении на заседании 16 июня.