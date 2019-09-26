26.09.2019, 09:30

Защита журавлей и исчезающие виды рыб: куда были инвестированы деньги пенсионных фондов SEB

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rus.delfi.ee
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Raha kogumine
Raha kogumineFoto: Argo Ingver

Уже сегодня жители Эстонии посредством пенсионных фондов SEB II и III ступени инвестируют средства в размере 320 миллионов евро в предприятия, соответствующие требованиям самого высокого уровня ответственности. В их число входят, например, зеленые облигации Latvenergo, Lietuvos Energija и Altum, предусмотренные для проектов в области возобновляемых источников энергии, а также устойчивые фонды недвижимости SG Capital и Baltic Horizon, благодаря которым в Европе и странах Балтии был реализован ряд крайне важных с экологической точки зрения проектов, сказано в пресс-релизе.

Так, предприятием Latvenergo, инвестором которого является SEB, была в прошлом году запущена новая система защиты и наблюдения за гнездованием журавлей с целью предотвращения сбоев в работе электрических систем и устранения опасности для птиц. В рамках программы которой в течение 2018 года из опасных мест было удалено почти 1000 журавлиных гнёзд. Также проектом Latvenergo стало проводимое с 2013 года и продолженное в 2017 году исследование миграции и размножения местных видов рыб (включая лососевых) в реке Даугаве и ее регионе. Проект охватил очистку реки от мусора, поваленных деревьев и бобровых плотин, а также внедрение молодых особей в водоемы.

Управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаэв: «В настоящий момент мы видим, что ответственность становится всё более важным приоритетом для инвесторов. Например, согласно результатам опроса SEB о готовности к выходу на пенсию, 58% жителей Эстонии хотят, чтобы их пенсионные деньги инвестировались ответственным образом. Кроме того, 75% опрошенных заботятся о будущих поколениях и посредством своих инвестиций хотели бы способствовать их благополучию. Интересы населения выходят за рамки пенсионных инвестиций — 61% респондентов подтвердили, что сортируют мусор, а 30% в своих ежедневных покупках отдают предпочтение более ответственным производителям. Поэтому как сейчас, так и в дальнейшем в своих инвестициях мы продолжаем отдавать предпочтение предприятиям, которые преуспевают в социальном и экологическом плане, и особенно ценим возможности внести свой вклад в проекты по обеспечению благополучия в странах Балтии».

Ответственность является относительно более высоким приоритетом для женщин и людей с более высоким уровнем образования. Более 50% респондентов, принявших участие в опросе SEB о готовности к пенсии, независимо от уровня образования, хотят точно знать, какую долю от их пенсионных инвестиций составляют ответственные инвестиции. 23% респондентов из Эстонии готовы немедленно поменять свой пенсионный фонд, если на рынке появится 100% этичный фонд. Наибольшую поддержку зеленый образ жизни получил среди молодых респондентов.

«В некоторой мере работа управляющего фондом заключается в том, чтобы учитывать меняющийся мир и меняющиеся ожидания клиентов. Кроме того, мы считаем, что сосредоточение на ответственности в долгосрочной перспективе приведет к лучшему инвестиционному результату», – сказал Вырклаэв, подводя итоги опроса.

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