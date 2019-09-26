Защита журавлей и исчезающие виды рыб: куда были инвестированы деньги пенсионных фондов SEB

Управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаэв: «В настоящий момент мы видим, что ответственность становится всё более важным приоритетом для инвесторов. Например, согласно результатам опроса SEB о готовности к выходу на пенсию, 58% жителей Эстонии хотят, чтобы их пенсионные деньги инвестировались ответственным образом. Кроме того, 75% опрошенных заботятся о будущих поколениях и посредством своих инвестиций хотели бы способствовать их благополучию. Интересы населения выходят за рамки пенсионных инвестиций — 61% респондентов подтвердили, что сортируют мусор, а 30% в своих ежедневных покупках отдают предпочтение более ответственным производителям. Поэтому как сейчас, так и в дальнейшем в своих инвестициях мы продолжаем отдавать предпочтение предприятиям, которые преуспевают в социальном и экологическом плане, и особенно ценим возможности внести свой вклад в проекты по обеспечению благополучия в странах Балтии».

Ответственность является относительно более высоким приоритетом для женщин и людей с более высоким уровнем образования. Более 50% респондентов, принявших участие в опросе SEB о готовности к пенсии, независимо от уровня образования, хотят точно знать, какую долю от их пенсионных инвестиций составляют ответственные инвестиции. 23% респондентов из Эстонии готовы немедленно поменять свой пенсионный фонд, если на рынке появится 100% этичный фонд. Наибольшую поддержку зеленый образ жизни получил среди молодых респондентов.

«В некоторой мере работа управляющего фондом заключается в том, чтобы учитывать меняющийся мир и меняющиеся ожидания клиентов. Кроме того, мы считаем, что сосредоточение на ответственности в долгосрочной перспективе приведет к лучшему инвестиционному результату», – сказал Вырклаэв, подводя итоги опроса.