Защита потребителя: если вам позвонили из этой фирмы, будьте осторожны! Как правильно разговаривать с продавцами по телефону?

Из обращений понятно, что основные проблемы у потребителей возникают при расторжении договора, поскольку трудно вернуть товар продавцу и повторно связаться с продавцом по телефону.

В случае предложения о продаже по телефону покупатель и продавец могут по-разному понимать содержание договора. Потребитель не может проверить пригодность или качество товаров по телефону. Потребитель также не получает достаточной информации обо всех условиях продажи.

Поэтому департамент напоминает потребителям, о чем нужно знать, когда продавец звонит и предлагает товары на продажу:

Является ли ”да” в ответ на предложение по телефону обязывающим?

Просто сказать ”да” по ​​телефону недостаточно для того, чтобы покупатель имел договорные отношения с продавцом и обязанность оплачивать товар, отправленный продавцом. Если продавец и потребитель соглашаются отправить товар по телефону, потребитель связан обязательствами по телефону только в том случае, если продавец подтвердил передачу товара на долговременном носителе, а потребитель подтвердил в письменной форме свое намерение подтвердить договор купли-продажи по телефону (например, по электронной почте или СМС). Если потребитель этого не сделал, у него нет никаких обязательств перед продавцом, и потребитель не обязан принимать товары, отправленные продавцом.

Как отозвать товар, заказанный по телефону?

В случае заказа товара по телефону потребитель имеет право воспользоваться правом отказа в течение 14 дней после того, как потребитель физически вступил во владение приобретенным товаром. Чтобы воспользоваться правом на отзыв, потребитель должен отправить продавцу письменное заявление, чтобы избежать возможных споров о том, был ли отзыв произведен вовремя. Потребитель не должен объяснять обстоятельства отказа. Заказанные товары должны быть возвращены продавцу немедленно, но не позднее, чем через 14 дней после подачи заявления на отказ.

Что нужно знать при осмотре заказанного товара?

Осматривая заказанный товар дома, нужно следить за тем, чтобы товар не использовался в большей степени, чем это можно было бы сделать при покупке и осмотре товара в обычном магазине. Если потребитель использует полученные товары в большей степени, чем это необходимо для их осмотра и определения их характеристик, то потребитель не теряет право на отказ, но продавец имеет право уменьшить сумму, возмещаемую потребителю, так как ситуацию можно счесть за уменьшение ценности товара.